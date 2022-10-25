心悅新冠新藥將向美提出三期臨床諮詢 同步啟動授權

心悅生醫 (6575-TW) 今 (25) 日舉行法說，董事長蔡果荃表示，旗下治療輕症的新冠新藥 Pentarlandir 完成二期臨床試驗後，近期將向美國 FDA 提出三期臨床試驗前的會議諮詢，同時會積極尋找授權對象合作執行三期試驗。

蔡果荃指出，由於病毒無法完全殺死，若人體免疫過度反應將成免疫風暴，進一步導致器官衰竭，目前心悅開發的新冠新藥 Pentarlandir，除了安全性已經被證實外，也有機會抑制免疫風暴及抑制病毒複製等。

蔡果荃強調，Pentarlandir 聚焦在新冠輕症患者，由於該新藥原料來源是透過植物存化，因此也可以列為中藥，也在今日獲得新加坡衛生科學局審查通過。

依照心悅規劃，近期將向美國 FDA 提出 Pentarlandir 三期臨床試驗前的會議諮詢，預計最快要 60 天才能展開會議、討論臨床試驗設計方向。副總經理姜志翰補充，由於三期臨床為全球多國多中心的試驗，除了收案人數可能是千人規模外，整體費用高，因此會啟動授權尋找合作開發對象。

姜志翰指出，目前已與中國 4、5 家藥廠接觸，並提供 Pentarlandir 的二期臨床數據資料，美國市場持續有接觸，但美國藥廠傾向有完整數據後，再進一步討論，至於確切授權時間，難以評斷。