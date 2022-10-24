〈仁新展望〉急性白血病新藥一、二期臨床 目標2-3年完成

仁新醫藥 (6696-TW) 開發治療急性白血病新藥 LBS-007，已向澳洲提出一 / 二期臨床試驗審查申請 (IND)，同時規劃明年在台申請臨床，初步規劃收案 30 人，2-3 年完成試驗。

總經理王正琪表示，LBS-007 為一款 CDC7(細胞分裂週期 7) 抑制劑，當初是由美國哥倫比亞大學與紀念斯隆凱特琳癌症中心共同開發，仁新則在 2016 年取得全球專屬授權與全球專利保護。

根據臨床前研究顯示，LBS-007 可廣效應用於多種癌症，尤其是難以治癒的癌症，如急性白血病、胰臟癌、小細胞肺癌、卵巢癌等，有機會取代現有化療藥物，成為新一代廣效型抗癌藥物。

仁新優先把 LBS-007 應用在急性白血病，王正琪表示，原因在於該疾病的現行治療方式普遍以化療藥為主，副作用大且復發率高，加上易產生抗藥性，對病人身體造成極大負擔，目前尚無可適用於多數人的有效標靶療法。

王正琪指出，LBS-007 應用在急性白血病臨床試驗計畫中，已向澳洲申請一 / 二期臨床試驗，陸續會向台灣以及其他第三個亞太地區提出試驗申請，預計 2-3 年完成取得病人最佳劑量數據後，將進一步擴展其他適應症。

至於 IPO 計畫部分，王正琪提出，目前是先聚焦開發 LBS-007，待取得初步數據後，會再跟主管機管討論。

根據 Acumen Research and Consulting 的化療市場報告顯示，預估 2027 年全球化療市場規模將超過 742 億美元 (約新台幣 2.3 兆元)。化療藥物廣泛用於癌症治療，並常與其他標靶、免疫療法藥物合併使用，但這幾十年來化療藥物技術都沒改變，副作用大未被克服，存在著龐大未被滿足醫療需求 。