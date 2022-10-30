心悅生醫新冠新藥開發吸入劑型 規劃啟動人體臨床

心悅生醫 (6575-TW) 開發治療輕症的新冠新藥 Pentarlandir，未來除了會尋找授權對象執行三期臨床試驗外，也與亞洲醫材廠合作將該新藥研發成吸入劑型，目前已完成毒理試驗，後續也會進入一期人體臨床試驗。

心悅規劃，近期將向美國 FDA 提出 Pentarlandir 三期臨床試驗前的會議諮詢，預計最快要 60 天才能展開會議、討論臨床試驗設計方向。由於三期臨床為全球多國多中心的試驗，除了收案人數可能是千人規模外，整體費用高，因此會啟動授權尋找合作開發對象。

此外，為讓患者容易服用藥物，與亞洲醫材廠合作，把 Pentarlandir 延伸至吸入劑型，未來用藥方式就與氣喘藥類似，藥物可直接進入肺部。心悅表示，目前會先等 Pentarlandir 三期臨床試驗的審查通過後，再啟動吸入劑型的一期臨床。

心悅表示，由於病毒無法完全殺死，若人體免疫過度反應將成免疫風暴，進一步導致器官衰竭，Pentarlandir 目前除了安全性已經被證實外，也有機會抑制免疫風暴及抑制病毒複製等。

至於授權對象部分，心悅已與幾家中國藥廠接觸，並提供 Pentarlandir 的二期臨床數據資料；美國雖然持續有接觸，但美國藥廠傾向有完整數據後，再進一步討論，確切授權時間難以評斷。