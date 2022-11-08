〈財報〉任天堂財年H1純益寫同期新高 Switch主機銷量年減19%

日本電玩大廠任天堂 (7974-JP) 週二 (8 日) 盤後公布最新財報，2022 年度 (至 2023 年 3 月)H1 合併營業利益報年增 0.2% 至 2,204 億日元，純益年增 34.1% 至 2,305 億日元，寫同期新高。部分財測數據向上修正。H1 期間共賣出 668 萬台 Switch 遊戲主機，年減 19.2%。

任天堂周二股價收在每股 6,225 日元，上漲 1.7% 或 104 日元。

基於日本會計準則的 2022 年度 H1 合併財報關鍵數據：

營收報年增 5.2% 至 6,570 億日元。

營業利益年增 0.2% 至 2,204 億日元；營業利益率為 33.5%，較去年同期減少 1.7 個百分點。

經常利益年增 36.5% 至 3,225 億日元。

歸屬公司股東純益年增 34.1% 至 2,305 億日元。

任天堂在 2022 年度 H1 期間共賣出 668 萬台 Switch 遊戲主機，年減 19.2%；預測全年度將賣出 1,900 萬台 Switch 主機，較初期預測減少 200 萬台。H1 期間任天堂共賣出 9,541 萬套 Switch 遊戲軟體，年增 1.6%；預測全年度將賣出 2 億 1,000 萬套 Switch 遊戲軟體，維持初期預測不變。

任天堂表示，硬體銷量受晶片短缺等影響，導致銷售台數遜於去年同期，但由於日元走貶，H1 期間的遊戲專用機部門業務的整體營收年增 5.7% 至 6,314 億日元；其中，和遊戲專用機相關的 Nintendo Switch Online 等數位商務，數位營收達 1,878 億日元，年增 30.2%。

另外，行動、IP(智慧財產權) 的相關營收為 235 億日元，年減 7.5%；其中，權利金收入表現穩定，但行動裝置的課金收入減少。

基於日本會計準則的 2022 年度全年財測關鍵數據：

營收預測年減 2.7% 至 1 兆 6,500 億日元。

營業利益預測年減 15.6% 至 5,000 億日元。

經常利益預測年減 16.5% 至 5,600 億日元。

歸屬公司股東純益預測年減 16.3% 至 4,000 億日元。

其中，除了營業利益預測維持不變之外，營收、營業利益和歸屬公司股東純益的預測數字均向上修正，和今年 8 月 3 日公布的財測數據相比，分別增加 500 億日元、800 億日元和 600 億日元。