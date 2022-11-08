美科技業裁員頻傳、賣壓湧現 為何企業科技支出仍有增無減

美國科技產業近期掀起一波波裁員潮，投資人不禁擔憂，由科技主導的美國經濟是否會就此跌入衰退，但美國第 3 季國內生產毛額 (GDP) 報告顯示，包含軟硬體在內的科技支出卻持續上升，分析師認為，箇中原因是需求還在成長。

亞馬遜 (AMZN-US)、微軟 (MSFT-US) 先前公布財報，兩者均因雲端業務成長不如市場預期，導致股價重挫，兩家公司近期還宣布凍結招聘和裁員。

包含雲端運算在內，這類型業務多半依賴企業的技術和創新需求。專家認為，美國 Q3 科技投資有增無減，潛在原因為技術需求還在成長，企業認為科技將繼續改變業務本質，帶動工作型態轉變，因此高層無意削減科技支出。

美銀經濟學家 Michael Gapen 說，從好的方面來看，GDP 報告凸顯出相當強勁的技術需求，投資支出不足主要是因為住宅投資急劇下滑所致，令人意外的是，設備支出強於預期。

Gapen 認為，對科技領域的投資將是長久的，風險在於經濟增速放緩，只有在出現嚴重的經濟衰退時，才會拖累支出下滑。他並稱，對智慧財產權的投資支出在 2009 年下滑 3.6%，但在 2021 年和 2022 年平均成長約 10%。

顧能 (Gartner) 最新調查預估，繼今年成長不到 1% 之後，明年整體科技支出預估成長約 5.1%。

分析師 John-David Lovelock 表示，除了半導體和消費電子設備難以延續 2020 年的強勁需求之外，整體數據多半落在預測範圍內。

作為近年來最受矚目的投資項目之一，Gartner 預估明年雲端運算收入將成長 1010 億美元，成長力道雖略放緩，仍高於 2021 年的 900 億美元；按百分比計算，Gartner 預期未來兩到三年的雲端支出估成長約 20%。

整體來看，CFRA Research 預期今年科技業整體獲利將成長約 2%，並在 2023 年彈升 6%。