〈陸港盤後〉市場仍盼中國鬆綁清零政策 A股三大指數小漲

中國 A 股三大指數周一（7 日）收盤小漲，滬指漲 0.23%，市場多空拉鋸，仍期望中國政府鬆綁「清零」政策。

滬指周一收盤漲 0.23% 報 3,077.82 點，深成指漲 0.18% 報 11,207.73 點，創業板指漲 0.14% 報 2,454.69 點；兩市成交額合計人民幣 1.0061 兆元，「北向資金」淨賣出 40.32 億元。

石油、有色、煤炭、燃氣、化工、鋼鐵等景氣循環股拉升，媒體、紡織服裝、保險、地產、醫藥、釀酒等類股齊揚。

香港恒生指數收盤大漲 2.69%，恒生科技指數勁揚 4.06%。

中國國家疾控局傳染病防控司二級巡視員胡翔上周六表示，堅持「動態清零」總方針不動搖，在總結各地疫情防控實踐和政策實施效果的基礎上，根據病毒潛伏期、傳播力、致病力的變化，不斷完善防控措施，提高科學精準防控水準。

不過，投資人的情緒，仍在鬆綁希望與「清零」之間擺盪。景順亞太區全球市場策略師趙耀庭說，中國股市投資人的信心這麼低落，任何催化劑都能引發股市走高，場外資金正在追逐這次反彈。

劉勁津等高盛策略師周日說，若中國全面開放，將推動中國股市大漲 20%。策略師表示，航班增加、康希諾吸入式疫苗日益普及，都是令人鼓舞的消息。

高盛策略師表示，跡象顯示，中國政府可能開始準備在一次關鍵高層會議後，放寬「清零」政策，預料將自明年第 2 季開始鬆綁規定。

與此同時，中國海關總署周一宣布，10 月出口意外下滑 0.3%，為逾兩年來首度下降，顯示在全球經濟衰退風險升高情況下，需求出現降溫跡象。