〈陸港盤後〉中國鬆綁清零政策傳聞持續發酵 A股大漲

中國 A 股三大指數周三（2 日）收盤大漲，漲幅均超過 1%，滬指收復 3,000 點大關，利多是中國政府鬆綁「清零」政策傳聞持續發酵，且投資人靜候美國聯準會（Fed）最新利率決策。

滬指周三收盤勁漲 1.15% 報 3,003.37 點，深成指驟漲 1.33% 報 10,877.51 點，創業板指勁揚 1.63% 報 2,375.86 點；兩市成交額合計人民幣 1.0522 兆元，「北向資金」淨賣出 75.82 億元。

汽車、釀酒、旅遊、食品飲料、地產、醫藥等類股走高，建材、有色、煤炭、半導體等族群齊揚，銀行、保險股則小跌。

香港恒生指數收盤大漲 2.41%，恒生科技指數勁揚 2.65%。

思睿集團合夥人兼首席經濟學家洪灝在推特發文表示，「聽聞」中國設立復工委員會，由中央政治局常委王滬寧領軍，正在檢視美國、香港及新加坡的疫情數據，以評估各種重新開放情境，目標是明年 3 月重新開放。

彭博報導，另一份未經證實的文件顯示，中國官員定周五開會，將宣布一系列調整，包括縮短強制隔離天數。

北京嚴格的「清零」政策，一直是投資人最擔憂的問題，任何風吹草動都能引發市場波動。如今中國股市已淪為今年來全球表現最慘的市場之一。

Forsyth Barr Asia 分析師 Willer Chen 說：「老實說，很難分辨這些消息的真假，但至少這次提到周五這個時間點，市場可能會持續反彈至周五或下周一。」

與此同時，Fed 定台灣周四凌晨 2 時公布決議，市場普遍預料 Fed 將連續第四度升息 3 碼，利率升至 3.75-4.00%，為 2008 年以來最高水準。

市場預料，Fed 主席鮑爾將在記者會中重申對抗通膨的決心，並為放緩升息步調鋪路。他可能也會強調這不會影響終點利率水準，以免市場誤判政策就此轉向。