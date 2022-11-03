〈陸港盤後〉中國重申動態清零 A股漲跌互見

中國 A 股三大指數周四（3 日）收盤漲跌互見，滬指再度失守 3,000 點關卡，利空是國家衛建委重申堅持「動態清零」總方針，且美國聯準會（Fed）鷹氣逼人。

滬指周四收盤跌 0.19% 報 2,997.81 點，深成指跌 0.34% 報 10,840.06 點，創業板指漲 0.01% 報 2,376.06 點；兩市成交額合計人民幣 8,866 億元，「北向資金」淨賣出 45.65 億元。

半導體類股大幅走高，旅遊、酒店餐飲、軍工、汽車等族群齊漲，保險、軟體、釀酒、券商、銀行、煤炭、地產、醫藥等類股同步走低。

香港恒生指數收盤重挫 3.08%，恒生科技指數大跌 3.84%。

國家衛建委主任馬曉偉周三表示：「毫不動搖堅持『外防輸入、內防反彈』總策略和『動態清零』總方針，堅決落實『四早』要求，努力以最小範圍、最短時間、最低成本，控制住突發疫情。」

日前市場傳出中國政府可望鬆綁「動態清零」的消息，帶動股市大漲，但馬曉偉這番話，導致中國股市漲勢嘎然而止。

SPI Asset Management 管理合夥人 Stephen Innes 表示，在防疫政策鬆綁消息未獲政府官員正式承認情況下，重新開放消息帶動的反彈，最終勢必走低。不過，縱然國家衛建委重申「動態清零」，投資人仍認為無風不起浪，事出必有因，將繼續尋找任何鬆綁跡象。

投資人也關注 Fed 最新動向。Fed 周三結束 11 月利率決策會議，如外界預期宣布調升 3 碼，將基準利率升至 3.75% 至 4% 區間，為 2008 年以來最高水準。

Fed 主席鮑爾在會後記者會上表示，接下來可能縮小升息幅度，但終點利率可能高於先前預期。

Federated Hermes 資深投資組合經理人 Steve Chiavarone 說：「鮑爾帶來一個魔鬼交易，升息幅度可能變小，但終點利率可能更高，這意味著會有更多小幅度升息，這不是鴿派。」