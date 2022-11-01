〈陸港盤後〉中國傳鬆綁清零政策 A股、港股大漲

中國 A 股與港股周二（1 日）收盤大漲，A 股三大指數的漲幅均超過 2%，滬指收復 2,900 點大關，恒生科技指數更寫下 4 月 29 日以來最大漲幅，利多是社群媒體傳出中國政府準備逐步鬆綁「清零」政策的消息。

滬指周二收盤勁漲 2.62% 報 2,969.2 點，深成指勁揚 3.24% 報 10,734.25 點，創業板指驟漲 3.2% 報 2,337.65 點；兩市成交額合計人民幣 9,775 億元，「北向資金」淨買入 61.15 億元。

旅遊、酒店餐飲、釀酒、保險、食品飲料類股走高，農業、券商、建材、有色、汽車、建築、醫藥等族群齊揚。

香港恒生指數收盤大漲 5.23%，為 10 月 5 日以來最大單日漲幅，恒生科技指數也飆漲 7.8%。

彭博報導，A 股市場下午擴大漲勢，網上流傳的未經證實社群媒體帖子顯示，中國決策官員成立一個委員會，評估「清零」政策退場的各種情境。

思睿集團合夥人兼首席經濟學家洪灝說，從市場的反應，可看出投資人多麼渴望中國解封。

不過，過去股市也曾因類似傳聞而走高，但在北京堅持「清零」政策下，投資人的希望落空。

與此同時，財新傳媒與 Markit 周二發布的數據顯示，10 月製造業 PMI 為 49.2，較 9 月高 1.1 個百分點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，疫情管控措施對經濟的負面影響依然存在，10 月製造業供給、內外需、就業悉數萎縮，但萎縮速度較 9 月放緩。