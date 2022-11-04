〈陸港盤後〉中國傳取消航班熔斷禁令 A股、港股飆漲

中國 A 股三大指數與港股周五（4 日）收盤同步飆漲，A 股三大指數的漲幅皆超過 2%，恒生科技指數更寫下歷來最大漲幅，利多是知情人士透露，中國政府計劃取消「航班熔斷」禁令，美國審計官員也提前完成中企首輪現場稽核工作。

滬指周五收盤大漲 2.43% 報 3,070.8 點，深成指勁漲 3.2% 報 11,187.43 點，創業板指驟漲 3.16% 報 2,451.22 點；兩市成交額合計人民幣 1.0807 兆元，「北向資金」淨買入 99.93 億元。

釀酒、保險、旅遊、煤炭、有色類股齊漲，汽車、電力、鋼鐵、券商、銀行、地產等族群均走高。

香港恒生指數收盤大漲 5.36%，寫下 2011 年 10 月以來最大單周漲幅，恒生科技指數勁揚 7.57%，創有紀錄以來最大單周漲幅。

彭博報導，消息人士表示，中國政府正研擬取消航班熔斷禁令，顯示北京正在尋找減緩「清零」政策衝擊的方法。

不願具名人士說，中國國務院最近要求民航監管機關等政府單位為結束所謂的「熔斷機制」做好準備。根據「熔斷機制」的規定，政府可要求航空公司暫時禁止飛行特定航班一至兩周，具體取決於業者帶入中國的陽性乘客人數。香港已於 7 月終止類似機制。

知情人士透露，上述調整是中國航空業正常化三步走計畫的一環。第一步是增加飛往中國的航班數量。

中國民航已邁向冬春航季。上月底民航局表示，國內外航空公司每周安排國際航線客運航班 840 班，即 420 個往返航班，較 2021/22 年冬春航季躍增 105.9%。

與此同時，彭博報導，消息人士說，美國審計官員提前完成中企首輪現場稽核工作。

不願具名人士透露，數十名美國上市公司會計監管委員會（PCAOB）檢查人員，最快本周末離開香港，原定 11 月中旬離港。

思睿集團合夥人洪灝表示，如果美中審計問題得到解決，確實對股票有利，尤其是美國存託憑證和科技股。在美國聯準會（Fed）放鷹、美股大跌之際，這項消息對投資人注入強心針。