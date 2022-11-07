270萬Costco卡友注意！好市多聯名卡確定易主

國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀行與好市多 (Costco) 的聯名卡合約將於 2023 年 8 月 7 日屆滿，易主傳言早就甚囂塵上，國泰世華銀今 (7) 日發布聲明稿宣布，已竭盡最大努力與誠意，但仍未能續約。

聲明稿全文如下：

國泰世華銀行與好市多 (Costco) 的聯名卡合約將於 2023 年 8 月 7 日屆滿，感謝聯名卡卡友長期以來的支持與愛護，與國泰世華走過美好的十年。在雙方共同經營下，好市多聯名卡數從 2014 年的 90 萬，至今已突破 270 萬，成為全台第一大的零售通路聯名卡。

為延續好市多聯名卡之合作關係，本行已竭盡最大努力與誠意，然遺憾未能續約。至雙方合約期滿前，聯名卡相關權益皆不受影響，聯名卡可繼續於好市多賣場內及其他商家使用，且屆時未使用完之多利金，將為聯名卡卡友轉換為刷卡金，折抵信用卡帳單，歡迎聯名卡卡友持續使用。

為維護 270 萬名國泰世華 Costco 聯名卡卡友的權益及提供更優質的消費優惠，國泰世華將推出聯名卡轉換 CUBE 卡方案，並將於近日陸續寄發聯名卡換發 CUBE 卡的通知函，說明新卡優惠升級內容，邀請原聯名卡卡友一同感受 CUBE 卡四大權益天天切換，3% 回饋無上限的魅力，與國泰世華共創極致的消費體驗。卡友於換發 CUBE 卡後 30 天內任刷 3 筆一般消費，且持有國泰世華 CUBE App(原網銀 App)，享首刷禮 300 點小樹點 (信用卡)。