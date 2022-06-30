普生AI智慧園區廠辦大樓動土 2024下半年完工增添研發量能

精準醫療廠普生 (4117-TW) 新竹 AI 園區廠辦大樓今 (30) 日動土，預計 2024 年下半年完工，總經理林孟德表示，新大樓將能擴增集團創新研發基地，與既有的竹北廠資源整合互補，完善大健康領域佈局效益。

針對 AI 園區廠辦基地規劃，普生表示，將打造九大中心，包括亞太 AI 數位影像醫療雲端系統平台、精準醫療診斷檢測中心、免疫細胞與幹細胞培養中心、全方位癌症解決方案研發中心、蛋白質藥研發與試產中心、診斷檢測儀器研發中心、個人化 AI 精準醫療規劃服務中心、臨床檢驗研發實驗室、分子生物診斷研發實驗室等。

林孟德表示，新研發基地落成後，將有助擴大精準檢測、液態活檢業務的營運規模，同時，投入高階精準檢測醫材、CDMO(委託開發及生產)、P113 抗菌胜肽藥品的研究開發，邁向全方位大健康目標。

林孟德強調，精準檢測為發展精準健康的基礎，看好未來精準健康長期趨勢，以及透過大數據、AI 技術結合，進一步帶動整體生醫產業升級，擴大未來市場。

普生表示，精準健康是台灣六大核心戰略產業之一，政府也祭出精準健康戰略產業發展方案，結合智慧科技與生醫產業應用，將精準醫療擴大延伸為精準健康，並規劃四年投資 95 億元，扶植精準健康產業鏈、制定完善精準健康生態體系、接軌國際佈局全球等策略，有助相關業務發展。