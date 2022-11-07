〈美禁高階晶片輸中〉規避美國制裁 台積電中國客戶傳自降晶片處理速度

知情人士透露，阿里巴巴 (BABA-US) 和新創公司壁仞科技調整先進晶片設計，自動調降處理速度，以規避美國政府打壓中國電腦運算能力的制裁。

倫敦《金融時報》報導，消息人士表示，上月華府宣布擴大對中出口管制令時，阿里巴巴和壁仞科技已開始在台積電 (2330-TW) 測試新款晶片，礙於美方管制不得不停止進一步試產，並調整設計。

這對已遭北京打壓的阿里巴巴而言，又是一記重拳。知情人士說，阿里巴巴的新晶片是旗下首款繪圖處理器（GPU），且即將發表。壁仞科技也宣稱正在研發性能比輝達（Nvidia）、超微還強的 GPU。

上海一家晶片設計新創公司說：「還是要低調一點，他們大搞宣傳，規格白紙黑字，寫得清清楚楚，現在台積電要幫他們想辦法可難了。」

三名與台積電合作的中國工程師表示，台積電等晶圓廠很難準確判斷處理器的功率，因此台積電已要求中國客戶自行公布晶片輸出功率，並簽署免責聲明。

一位與台積電關係密切的人士透露，壁仞科技公開宣傳其處理器，已迫使台積電停止供應，因為這些晶片的性能可能達到美國政府的限制規定。

該人士說：「除非他們能證明沒有問題，否則我們將無法向他們發貨。只要有危險信號，我們就必須檢查。」

美國政府管制運算速度高於 600 gb/s 的晶片。壁仞科技一位資深工程師說，傳輸速率的計算方式有很多種，壁仞科技為爭取繼續由台積電生產，已自動調低運算速度。

在美國宣布制裁前，壁仞科技官網顯示首款微處理器「BR100」的傳輸速率為 640 gb/s，達到須經美國許可門檻。如今，該公司已將速度調降至 576 gb/s。