今年半導體設備產值可望連兩年突破千億元 力拚再寫新高

經濟部統計處今 (7) 日發布產業經濟簡訊，受惠車用電子、高效能運算等應用需求熱絡，加上半導體業者持續加大擴產腳步，統計今年前 8 月半導體設備產值已達 865 億元、年增 16.5%，展望第四季，統計處說，雖然全球經濟動能趨緩、半導體業者調整部分投資計畫，但全年產值仍可望連兩年突破千億元規模。

統計處表示，去年半導體設備產值達 1186 億元、年增 33.6%，創下歷史新高紀錄，反映半導體廠商持續在台投資高階製程，帶動供應鏈在地化的群聚效應，並吸引國際大廠來台投資建廠，回顧過去十年，我國半導體設備產值逐年成長，產值平均年增 17.7%。

從類別觀察，統計處指出，生產設備、零件係是近年主要成長貢獻來源，國產半導體設備又包含生產、檢測兩大類，以去年為例，生產設備及零件產值高達 879 億元，占比為 74.1%，此外，我國半導體設備直接外銷比重接近 5 成，去年占比約 45.7%，今年前 8 月則進一步提升至 47.7%。

統計處進一步指出，我國半導體設備出口主要國家依序為中國大陸、新加坡、美國、馬來西亞，去年出口值分別占總體約 45%、21.2%、12.7%、6.9%，合計四者占總出口金額達 85.8%。

進口值方面，統計處說，由於目前主要半導體生產設備技術多掌握在國際大廠，尤其是高階製程設備，因此導致去年我國半導體設備進口值達 319.7 億美元、年增 37.9%，依國家別觀察，以荷蘭進口 82.1 億美元、占 25.7% 居冠，日本、美國則分居二、三名，占比各約 22.1%、20.7%。