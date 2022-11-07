桃機擬向轉機客收機場服務費 不超過500元

我國邊境解封，入出境旅客人數已顯著成長，民航局長兼任桃園機場公司董事長林國顯今 (7) 日表示，旅運量預估 2025 年會恢復到疫情前的 8 成水準，桃機也將研議針對轉機旅客收取機場服務費，預計 3 個月內出爐，金額不會超過 500 元。

林國顯今天前往立法院報告並備質詢，立委劉世芳問及，國境解封後，隨著旅運量回溫，機場清潔費、消毒費成本增加，而轉機客也會使用公共設施，會用到廁所及在機場飲食，未來是否考慮收取機場服務費？

對此，林國顯回應，過境旅客確實會使用機場設施，甚至增加疫情期間的防疫成本，因此會積極研議對轉機客收取機場服務費，方案預計 3 個月內出爐。

針對費用方面，林國顯表示，韓國等國家都有針對機場轉機客收取服務費，我國機場目前僅針對出境旅客收取 500 元機場服務費，轉機客入境後再出境，也同樣與出境旅客享受機場服務，因此會以 500 元為基礎考量，但應該不超過 500 元。

林國顯指出，桃機 2019 年的旅運量 4869 萬人次，預估今年底航網可以恢復到 3 分之 1，但全年旅運量仍不及疫情前的 1 成，明年樂觀預估可以回到 4、5 成，約 2000 多萬人次，若順利的話，2025 年可望重回疫情前的 80% 水準、約 3900 萬人次。

林國顯進一步說明，若再加上華航、長榮航空的積極新航點布局，明年的轉機客就可望恢復到 8 成。

根據交通部統計，今年 9 月平均每日入境人數 (含入境轉機) 約為 8500 人、10 月 13 日至 10 月底平均每日入境人數 (含入境轉機) 約為 1.4 萬人，成長幅度超過 6 成，其中外籍旅客來台，以越南、日本及泰國為大宗；而國人出國則以日本、美國、越南為主要目的地。