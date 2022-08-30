經部：今年已完成百座風力機安裝 年底累積拚破200座

政府近年力推離岸風電發展，經濟部能源局今 (30) 日表示，雖然疫情影響全球離岸風電工程建設，但台灣繼去年底完成兩座示範風場共 43 座風機後，今年累積至 29 日再完成新增 100 座，累計已完成 143 座風機，今年底將力拚累計突破 200 座安裝。

能源局說，將持續透過公私部門協力推動離岸風電，共同達成 2025 年離岸風力裝置容量達 5.6GW 以上目標，並確保電力供應穩定、降低空污及減碳，達成能源轉型政策目標。

能源局表示，疫情自 2021 年開始蔓延，全球離岸風電工程都受到嚴重衝擊，經濟部配合指揮中心擬定防疫計畫從 1.0 到 3.3，阻絕病毒於邊境外的同時，也力求工程進度，提供工作人員上岸輪休、海上換員，彈性工時等措施外，也協助業者彈性共用工作船舶，以達船舶利用最大化，提升離岸風場建置量能。

能源局也分享，風場建置大幅進展，也成功吸引國際知名開發商來台投資，建立離岸風電產業園區與水下基礎、塔架、鑄件、機艙罩等生產基地，吸引全球兩大風力機設備大廠 Siemens Gamesa、Vestas 在台建置亞洲第一個風力機機艙組裝廠、建立亞洲最大葉片生產基地等，並促成跨國合資設置海事工程公司。

展望未來，能源局指出，離岸風電將為台灣提供更多潔淨的再生能源，預計至 2035 年台灣離岸風電將達 20.6 GW，除降低空污、減碳達成能源轉型政策目標外，也給國內企業強大的綠能後盾，以因應 RE100 的綠電需求。