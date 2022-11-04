自由港區前9月績效逼近去年水準 年底上看1.6兆元再創高

交通部今 (4) 日表示，受惠全球半導體及電子零組件供應鏈布局改變及供需調整，六海一空自由港區去年營運績效首次突破兆元大關，今年前 9 月累計進出口貿易值已接近去年水準，達 1.27 兆元，預估年底可超過 1.6 兆元，再創歷史新高。

交通部指出，為掌握這波全球供應鏈改變帶來商機，已加速海空自由港區建設及招商，包括桃園機場遠雄自由港區四棟加值廠房，預計 2023 年 6 月完成興建營運，並引進物流加值及電子零組件製造產業，預估可提供 8000 個就業機會，年產值增加 1500 億元。

交通部表示，高雄港洲際二期第七貨櫃中心，第一階段預計 2023 年 5 月開始營運，將發展轉口貿易、倉儲物流業務，2024 年 5 月全部營運後將創造 200 個就業機會、年產值增加 4.59 億元。

此外，臺北港物流倉儲區第二 - 1 期開發，第一階段預計 2026 年 12 月取得營運許可，將導入國際物流、冷鏈及電商業務， 2030 年全區營運後將可提供 1500 個就業機會，年產值增加 28.2 億元。

在航空客運方面，交通部表示，我國自今年 10 月 13 日起入境旅客免除居家檢疫，入出境旅客人數已顯著成長。今年 9 月平均每日入境人數 (含入境轉機) 約為 8500 人、10 月 13 日至 10 月底平均每日入境人數 (含入境轉機) 約為 1.4 萬人，成長幅度超過 6 成，其中外籍旅客來台以越南、日本及泰國為大宗；至國人出國，則以日本、美國、越南為主要目的地。

為因應疫後客運市場成長需求，交通部指出，國籍航空公司已陸續規劃增加航班及航點，多家外籍航空公司也將飛航台灣，以 12 月為例，平均每週飛航 1088 班，較解封前成長約 8 成，其中東南亞飛航 388 班、東北亞飛航 382 班、歐美、中東及大洋洲飛航 174 班、兩岸及港澳飛航 144 班，並以日本航線飛航班次最多，每週飛航 300 班。

新增航點為慕尼黑及米蘭，復飛航點則包含首爾金浦、釜山、濟州、大邱、襄陽、亞庇、長灘島、公主港、峴港、吳哥窟、清邁等；航空公司部分， 江原、釜山、德威、真航空等 11 家外籍航空公司，也已規劃 11 至 12 月起復飛 。