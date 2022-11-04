長榮連三季賺進千億元 Q3每股大賺37.25元

長榮 (2603-TW) 今 (4) 日公告第三季財報，稅後純益 1000.7 億元，季減 7.4%、年增 25.7%，創同期新高，每日平均賺進 10.9 億元、連三季賺進千億元，在減資效益下，每股純益衝上 37.25 元創歷史最佳，累計前三季稅後純益 3043.5 億元，年增 92.3%，每股純益 68.88 元，也是同期最佳。

長榮第三季營收 1704.33 億元，季減 2.6%、年增 18.8%；毛利率 66.4%，季減 3.2 個百分點、年減 2.6 個百分點；營益率 64.1%，季減 3.3 個百分點，年減 2.9 個百分點。

長榮前三季營收 5162.57 億元，年增 54.8%；毛利率 68.4%，年增 8.3 個百分點；營益率 66.2%，年增 8.6 個百分點。

雖然貨櫃海運市場下半年以來受到全球通膨與塞港影響，導致運價走跌，長榮第三季營收及純益較前季略減，但減資推升每股純益跳增；以減資後股本 211.64 億元計算，長榮前三季每股純益來到 143 元；每股淨值也從第二季的 85.3 元上升至 254.87 元。

長榮今日也公告，旗下長榮亞洲分別以 2.68 億美元取得巴拿馬箇朗貨櫃碼頭 100% 股權，及 4600 萬美元取得位在地中海沿岸的阿布基爾港 20% 股權，總計斥 3.14 億美元、約新台幣 100 億元，強化全球各地的航運服務網絡，提升攬收及轉運量能。