〈長榮法說〉總座：市況瘋狂三年後明年回歸正常 減資不影響資本支出

長榮 (2603-TW) 總經理謝惠全今 (14) 日表示，經歷了瘋狂的三年，海運市場也該回到正常腳步，明年將是充滿挑戰的新航運元年，公司雖然現金減資，但不會因此改變資本支出的計畫，將持續投入四面向強化競爭力。

謝惠全表示，SCFI 連續下跌，確實美國線長約客戶多要求縮減與現貨市場價差，但依各家協議運價及服務需求不同，分別進行個案討論；歐洲線部份長約客戶因訂單減少及市場價格持續下滑而重新修訂運價。

不過，近洋線的長約客戶比率高於兩成，目前絕大部分客戶也都遵守合約，並無要求運費修正的動作，僅少數幾家為顧及長期配合關係做運價修正，整體而言，長榮目前平均運價仍高於 SCFI，比去年同期好。

面對明年挑戰，謝惠全強調，資本支出依照規劃進行，將針對碼頭、環保減碳設備、持續造新船，以及 AI 追蹤貨櫃等四大面向投資。

謝惠全表示，先前過去塞港導致不順，有好的碼頭就很關鍵，長榮已經投資 12 個碼頭，也持續評估、接洽有潛力的標的；而環保設備上，目前長榮有脫硫塔設備的船 147 艘，占船隊 7 成、領先業界，後續新船陸續交付後，將提升到 8 成，在高低硫油價差拉大的情況下，相當有競爭力。

船隊方面，長榮目前有 206 艘貨櫃船，總運能 161 萬 TEU(20 呎標準貨櫃)，已簽約的新船還有 51 艘待交付，新增運能約 47 萬 TEU；依照交付計畫，今年底 3 艘，明年 4 艘、2024 年 22 艘、2025 年 16 艘、2026 年 6 艘。

謝惠全表示，考量船隻折舊以及造船成本的高低波動，因此要維持固定速度造船，而新船除了將採用雙燃料外，在油耗效率表現上，也比舊船來的要好，因此長榮的平均油耗成本能優於同業。