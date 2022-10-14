〈長榮法說〉總座：Q4營收續下滑 明年保守但不悲觀

長榮海運 (2603-TW) 今 (14) 日召開法說，總經理謝惠全表示，第四季因供需失衡，營收會再滑落，明年來看，他認為，實際增加的供給，沒有大家想像的那麼嚴重，雖然對明年市場看法保守，但並不悲觀。

謝惠全表示，受到美元強升、通膨高漲和俄烏戰事影響，第三季旺季不旺，第四季表現看起來也不如原先預期，但全年仍有不錯成績，甚至比去年更好；明年航運市場好壞，還是得看供需，需求面要看美元、通膨和俄烏戰事的演變。

謝惠全說明，明年全球經濟目前預估仍維持正成長，供給部分，新船交付成長 8.2%，塞港緩和可釋出 5-7% 艙位，但明年有碳強度指標 (CII) 的實施，因為減少 CO2 排放、船速放慢，根據 BIMCO(波羅的海國際航運公會) 預估，可能會吸收掉 10% 的艙位，更何況新船交付的 8.2% 也不是一步到位，所以實際供給的增加，沒有大家所想像的那麼嚴重。

塞港問題方面，謝惠全說明，港口作業量下滑，加上疫情緩解、碼頭不缺工，大部分港口塞港情況已經緩解，最明顯的是洛杉磯港已恢復正常運作。

不過，在美國因貨流移轉從美西轉到墨西哥灣和東岸，這兩個地區的港口仍面臨塞港，只是程度不若以往嚴重。歐洲漢堡及 Felixstowe 也因罷工仍面臨塞港情形；亞洲地區碼頭情況較好些。

至於未來是否能完全恢復正常，謝惠全認為，須看船公司的準班率，塞港嚴重時準班率僅 30% 左右，現已回到 45% 左右，塞港情況緩和些，但如果要完全排除，準班率需要回到過去不塞港時的 70% 以上。