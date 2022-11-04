緯創Q3雙率攀峰EPS 1.33元 創近12年同期新高

電子大廠緯創 (3231-TW) 今 (4) 日公布第三季財報，受惠產品組合、子公司獲利挹注，單季毛利率、營益率雙雙創下單季新高，稅後純益 36.96 億元，季減 13.04%、年增 346.92%，每股純益 1.33 元，創近 12 年同期新高，累計前三季純益 70.86 億元、年增 39.2%，每股純益 2.55 元。

緯創第三季營收達 2501.03 億元，季增 2.41%、年增 13.48%，毛利率衝上 7.15%，季增 0.44 個百分點、年增 1.25 個百分點，營益率 2.73%，季增 0.24 個百分點、年增 0.72 個百分點，毛利率、營益率雙寫新猷，稅後純益 36.96 億元，季減 13.04%、年增 346.92%，每股純益 1.33 元，創近 12 年同期新高。

緯創第三季業外匯兌收益有約 28.04 億元，但認列轉投資立訊 (002475-CN) 產生一次性金融評價損失約 11 億元。

緯創前三季營收達 7207.65 億元、年增 20.4%，毛利率 6.53%、年增 0.57 個百分點，營益率 2.33%、年增 0.51 個百分點，稅後純益 70.86 億元、年增 39.2%，每股純益 2.55 元。

出貨方面，緯創第三季筆電出貨約 520 萬台，季減 10.3%、年減 21.2%，符合預期，桌機則優於預期，出貨 235 萬台，季增 6.82%、年增 2.17%，顯示器則因第二季基期較高，第三季出貨下滑至 360 萬台，產品組合方面，緯創第三季筆電營收比重下滑至約 33%，與伺服器相關的產品則提升至 38%。

展望第四季，緯創維持先前看法，估筆電出貨將季減 1 成以內，桌機、顯示器出貨則估持平第三季水準，至於明年狀況則認為還要觀察。