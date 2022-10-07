五大代工廠Q3營收出爐 廣達締新猷、緯創寫同期高

五大電子代工廠 9 月營收出爐，在季底拉貨效應帶動下，廣達 (2382-TW)、仁寶 (2324-TW)、和碩 (4938-TW) 單月營收均站穩千億元之上，若從第三季觀察，廣達在第二季基期較低下，單季營收大增 4 成，衝上 3820.75 億元，創下歷史新高，緯創 (3231-TW) 也寫歷年同期新高紀錄。

廣達 (2382-TW)

廣達 9 月營收終結連兩個月創高，但仍站穩千億元之上，單月達 1207.47 億元，月減 8.4%、年增 47.1%，第三季營收達 3820.75 億元，季增 41.3%、年增 46.1%，改寫單季新高，前三季也同步創高，達 9543.24 億元、年增 20.7%，直逼兆元大關。

出貨方面，廣達 9 月筆電出貨 530 萬台，月增 6%、年減 11.67%，第三季筆電出貨 1560 萬台，季增 25.81%、年減 10.34%，符合預期，累計今年前三季筆電出貨達 4490 萬台。

廣達表示，9 月在季底拉貨帶動下，筆電出貨回升，營收下滑則與產品組合變化有關，展望第四季，認為在第三季高基期影響下，將略為衰退，幅度則還要觀察，至於全年而言，估筆電出貨將落在 5500-5900 萬台之間，較去年 7530 萬台的歷史高點，年減 21.6-26.9%，未來則將回歸正常成長。

至於伺服器等 AIoT 產品方面，廣達說，下半年是傳統需求、出貨旺季，目前看起來大趨勢方向不變，廣達先前對伺服器展望看法是，下半年優於上半年、全年將保持雙位數成長。

仁寶 (2324-TW)

仁寶 9 月營收重回千億元，達 1045.59 億元，月增 17.7%、年減 17.3%，為今年次高，第三季營收達 2910.32 億元，季增 9.6%、年減 13.6%，累計前三季營收達 8245.4 億元，年減 5%。

出貨方面，仁寶 9 月筆電出貨回升至 310 萬台，月增 10.71%、年減 45.61%，第三季出貨則低於預期，達約 930 萬台，季減 10.58%、年減 39.22%，累計前三季筆電出貨約 3150 萬台。

仁寶表示，筆電出貨確實較原先預期弱，不過在產品組合、ASP(平均單價) 提升、非個人電腦事業優於預期帶動下，營收表現優於筆電出貨狀況，展望第四季，由於現階段能見度不高，公司展望相對保守。

展望全年，仁寶先前指出，反映客戶下修出貨狀況較預期嚴重，估筆電出貨將與市場平均相當，約年減 20%，且個人電腦、筆電需求要到明年下半年才會有回升跡象。

緯創 (3231-TW)

緯創 9 月營收達 935.42 億元，月增 21.7%、年增 13.3%，第三季營收達 2501.03 億元，季增 2.4%、年增 13.5%，累計今年前三季營收達 7207.65 億元、年增 20.4%，單月、單季、前三季均創下歷年同期新高。

出貨方面，緯創統計 9 月筆電出貨約 200 萬台，月增 33.3%、年減 20%，桌機、顯示器出貨則下滑至 75 萬台、110 萬台，第三季筆電出貨約 520 萬台，季減 10.3%、年減 21.2%，符合預期，桌機則優於預期出貨達 235 萬台，季增 6.82%、年增 2.17%，不過，顯示器因第二季基期較高，單季出貨下滑至 360 萬台。

緯創表示，9 月營收在整體產品組合、子公司貢獻下，營收表現不俗，展望第四季，依目前訂單評估，估筆電出貨將季減 1 成以內，桌機、顯示器出貨則估持平第三季水準，至於是否代表第三季為全年最旺，則認為還要觀察，明年能見度目前也不高。

緯創集團旗下伺服器廠緯穎 (6669-TW) 9 月營收也在客戶需求強勁帶動下，加上料況改善，衝上 314.83 億元，月增 19.4%、年增 88%，改寫歷史次高，第三季營收達 796.74 億元，季增 6.2%、年增 76%，則寫單季新高，累計今年前三季營收超越去年全年，達 2054.36 億元、年增 51.34%。

另一方面，緯穎繼 2020 年與售電業者瓦特先生完成綠電採購合約簽署後，今日也宣布與康舒 (6282-TW) 子公司台康日能達成綠電轉供採購案，初期將由康舒建置太陽光電電廠，並經由台電電網轉供綠電給緯穎，總轉供綠電量將達 2140 萬度。

緯軟 (4953-TW)9 月營收也首度衝破 7 億元大關，達 7.02 億元，月增 0.4%、年增 29%，推升第三季營收站上 20 億元達 20.78 億元，季增 6.6%、年增 30%，累計前三季營收達 58.57 億元，年增 32.1%，單月、單季、前三季均寫新高。

和碩 (4938-TW)

和碩 9 月在客戶新品備貨助攻下，單月營收連四個月站穩千億元大關，達 1288.55 億元，月增 11%、年減 13.5%，為今年單月新高，第三季營收達 3528.62 億元，季增 25.7%、年增 9.3%，累計前三季營收達 9603.44 億元，年增 18.31%。

出貨方面，和碩統計 9 月筆電出貨約 75 萬台，月增 22.9%、年減 25%，桌機主板出貨 40 萬台片，月減 13%、年減近 3 成，累計第三季筆電出貨達約 210 萬台，季增 5-6%、年減 2 成，低預期，桌機主板則優於預期，出貨達 130 萬台片，季減 1 成、年減近 3 成。

和碩表示，9 月營收成長主要來自客戶資訊、通訊產品需求增加，不過整季來看，筆電出貨低預期，反映客戶需求減緩、第三季中碰上中國限電影響所致，至於桌機主板則在客戶需求較好下，較原預期成長。

展望第四季，隨著和碩今年主力負責生產的蘋果 (AAPL-US)6.7 吋 iPhone 14 Plus 正式上市後，將可望挹注和碩第四季營運動能成長。

英業達 (2356-TW)

英業達 9 月營收則重回 500 億元之上，達 509.67 億元，月增 14.9%、年增 0.2%，第三季營收達 1424.52 億元，季增 4.9%、年減 1.8%，累計今年前三季營收達 4069.94 億元、年 9.5%。

出貨方面，英業達 9 月筆電出貨約 170 萬台，月增 6.25%、年減 15%，第三季筆電出貨約 500 萬台，季減 7.41%、年減 15.25%，累計前三季筆電出貨達 1540 萬台。

英業達原就預期第三季是今年全年最旺的一季，展望第四季，英業達預期，筆電出貨將較第三季季減近 1 成，伺服器、智慧裝置出貨則可望與第三季持平，但仍觀察客戶訂單狀況。