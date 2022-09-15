緯創董座林憲銘 8月增持1000張自家持股

全球面臨高通膨壓力，打擊消費性電子產品需求，下半年多數產業對營運都相對保守，不過緯創 (3231-TW) 集團董事長林憲銘 8 月低調加碼自家持股約 1000 張，顯示對未來營運深具信心。

觀察緯創近年全球擴展也不停歇，包含台灣新全球營運總部、高雄研發中心等皆陸續動工。

根據公開資訊觀測站資料，林憲銘 8 月加碼持股，以緯創 8 月平均股價 27.76 元計算，個人就砸約 2776 萬元加碼持股，除林憲銘外，緯創董事彭錦彬也加碼 100 張持股。

緯創 8 月營收表現穩健，月減 3.5%，但仍年增 9.4%，達 768.77 億元，累計今年前 8 月同樣保持成長，營收達約 6272.23 億元、年增 21.6%。

展望未來，緯創認為，9 月筆電出貨可望較 8 月上升，主要反映年底聖誕旺季、季底效應，桌機、顯示器則估持平上月，整季來看，筆電出貨估將季減近 1 成，桌機持平上季，顯示器則因第二季基期較高，預期將呈現下滑，現階段第四季能見度並不高。

緯創仍看好中長期營運，在台灣等地大興土木，包含將在台北內湖新建數位內容創新中心、新竹 AI 智慧園區興建全球營運總部，集團也取得加工出口區土地開發投資興建案資格，規劃在高雄興建研發中心，除亞洲外，在歐洲、美洲等都持續擴大布局製造、生產基地，顯見對未來營運深具信心。