〈華新法說〉業外挹注Q3純益倍增創新猷 前三季EPS 5.37

華新 (1605-TW) 今 (4) 日舉行法說並公布財報，受惠出售美國太陽能子公司 Borrego Solar Systems 旗下案場開發部門，第三季稅後純益 94.59 億元，創新高，季增 73.39%、年增 109.06%，每股純益 2.63 元；前三季純益大增至 187.49 億元，每股賺 5.37 元。

華新第三季營收 436.25 億元，季減 13.59%、年增 3.24%；毛利率 7.17%，季減 3.26 個百分點、年減 5.32 個百分點；營益率 3.04%，季減 3.20 個百分點、年減 5.79 個百分點。

華新前三季方面，營收達 1366.65 億元，年增 23.97%；毛利率 10.16%，年減 0.13 個百分點；營益率 5.98%，年減 0.25 個百分點；稅後純益 187.49 億元，年增 87.57%，每股純益 5.37 元。

華新表示，受到銅價下跌、不鏽鋼客戶持續調整庫存影響，第三季營收呈現季減，不過資源事業部門回穩，加上 Borrego 業外貢獻，獲利大幅成長。

庫存調整方面，華新指出，由於去年到今年上半年碰上船期不穩，客戶有多備庫存，第三季開始沒有運輸問題後，庫存周轉情況可望維持穩定且精簡。