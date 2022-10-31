兩因素考量 華新11月不銹鋼盤價漲幅收斂

華新麗華 (1605-TW) 今 (31) 日開出 11 月盤價，由於原料價格上漲導致鋼廠成本增加，但考量下游客戶需求尚未回溫，僅小幅調漲 304 系列與 316 系列內外銷盤價，其餘維持平盤。

華新表示，受到鎳、鉻、鉬及廢不銹鋼等不銹鋼基本原料價格持續上揚，加上新台幣匯率走貶，導致鋼廠生產成本持續上升，此外，考量市場需求尚未回穩，為維持下游產業國際競爭力，僅適度反應部分鋼材成本。

以華新 11 月不鏽鋼盤價來看，304 系列內銷每噸調漲新台幣 1500 元、外銷漲 50 元；316 系列內銷則每噸上漲新台幣 5000 元，外銷每噸 150 元，其餘鋼種維持平盤。

LME 鎳價 10 月以來震盪向上，除了因為美元升值使原料進口成本增加外，中國不鏽鋼產量提升、印尼今年將對鎳半成品徵收出口關稅等均帶動價格走揚，不鏽鋼廠的整體成本隨之增加，不過需求疲軟下，華新 11 月盤價漲勢也較 10 月收斂。

華新預期，第三季面臨客戶調整庫存、不鏽鋼售價與成本價格出現落差等兩大挑戰，營運恐也會略為下滑、第四季再恢復正常水準。另外，電線電纜事業相對穩定，在台商回流建廠、電網計畫、政府鼓勵投資等，年底前產線處於滿載。