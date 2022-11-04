光罩Q3獲利衝次高 前三季轉盈EPS 0.1元

台灣光罩 (2338-TW) 今 (4) 日公布第三季財報，受惠光罩本業持續成長，加上業外挹注，終結連兩季虧損，單季稅後純益達 6 億元，改寫歷史次高，每股稅後純益 2.82 元，累計前三季也同步轉盈，每股小賺 0.1 元。

光罩第三季營收 20.68 億元，季增 3.71%，年增 28.45%，毛利率 26.21%，季減 4.78 個百分點，年增 3.47 個百分點，營益率 14.75%，季減 6.94 個百分點，年增 4.64 個百分點，稅後純益 6 億元，較上季轉盈，年減 0.34%，每股稅後純益 2.82 元。

光罩前三季營收 57.7 億元，年增 31.77%，毛利率 27.09%，年增 4.32 個百分點，營益率 16.41%，年增 10.33 個百分點，稅後純益 0.22 億元，年減 97.61%，每股稅後純益 0.1 元。

由於先前半導體景氣熱絡，關鍵設備交期長達 2-4 年，但近期隨著美國商務部對中國祭出半導體出口禁令，台灣光罩指出，公司有機會搶先取得科磊檢測機台，並在 1 個月內交機，預計 12 月就可裝機，因此逆勢追加資本支出預算約 4.6 億元。

台灣光罩看好，待新機台陸續到位後，不僅有助紓解產能吃緊問題，也可望在明年首季貢獻營收，預期明年營收可再年增 1 成以上。

台灣光罩今日也通過兩項人事任命案，由於集團營運規模日益擴大，董事會決議通過原財務副總楊貽婷升任集團財務長，協助執行長整合資源、發揮綜效，並負責集團所有財務營運，包括會計、財務、投資與法務、成本控制等業務，藉此強化集團治理及運作。

台灣光罩也增設營運長一職，協助總經理營運管理，由原營運副總黃郁斌升任，負責整合集團跨事業群專案、產品與技術，並持續優化智能製造以提升集團總體營運績效與長期穩健發展，任命案自即日起生效。