中鋼前三季EPS 1.48元 投資逾16億元更新設備

中鋼 (2002-TW) 今 (4) 日公告第三季財報，稅後純益 19.38 億元，季減 8 成、年減 9 成，每股純益 0.12 元；累計前三季稅後純益 227.93 億元，年減 48.8%，每股純益 1.48 元，董事會也通過斥資共逾 16 億元，針對煉鋼廠及氧氣工場進行設備更新。

中鋼第三季營收 1053.4 億元，季減 21.2%、年減 16.1%；毛利率 2.1%，季減 10.1 個百分點、年減 20.7 個百分點；營業淨損 9.95 億元，較前季及去年同期轉虧。

累計中鋼前三季營收 3541.9 億元，年增 4.5%；毛利率 10%、年減 10.5 個百分點，營益率 7.1%，年減 10 個百分點。

中鋼同步公告，投資 11.93 億元進行「煉鋼廠第一煉鋼銑鋼天車汰舊換新計畫」，期間自明年 1 月 1 日至 2028 年 7 月 31 日止，為期 5 年 7 個月；完成後將可減少設備保養時數、降低維護費用，並具變壓變頻電控節能減碳效能。

另外，中鋼也將斥資 4.4 億元進行「氧氣工場增設液氮儲槽及輸出系統計畫」，提升液氮儲槽安全儲量，以及因應停電時液氮緊急支援能力與續航力，強化氮氣供應韌性。

中鋼表示，完成後空氣分離機組調度生產節電、節電減碳排效益合計每年約 7980 萬元，計畫期間自今年 12 月 1 日起至 2025 年 10 月 31 日止，為期 2 年 11 個月。

在人事方面，中鋼董事會通過資安長任命案，將由執行副總經理黃建智出任，自 11 月 4 日起生效。