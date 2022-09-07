因美元強升、中國貿易數據不佳 澳元下挫直逼7月低點

因為美元強升、中國貿易數據表現不佳以及全球股市下滑，澳元周三 (7 日) 下挫，測試 7 月低點，儘管澳洲國內經濟數據穩健，但無法支持貨幣匯率。

澳元在隔夜下跌 1% 後，周三盤中再挫 0.4%，至 0.6705 美元，強勁的美國服務業數據，強化了市場對美國聯準會激進升息預期，提振了避險美元。

澳元如今距離 7 月低點 0.6683 美元，僅一步之遙，一旦失守，可能再往 2020 年 5 月水準靠近，當時由於 COVID-19 疫情在全球蔓延，金融市場陷入混亂。

澳元兌美元走勢

另一方面，澳元兌日元上漲上漲 0.5%，達到 7 月以來新高，主因是日本央行的超寬鬆貨幣政策繼續拖累日元走低。

與澳元走勢相近，紐西蘭元周三下跌 0.7% 至 0.5998 美元，為 2020 年 5 月以來最低，此前紐元隔夜暴跌 0.8%。人民幣同樣走弱，徘徊在重要的心理關口兌美元 7 附近。

澳洲聯邦銀行 (CBA) 貨幣策略分析師 Carol Kong 表示，全球經濟前景惡化，尤其是歐洲和中國，將拖累澳元。而澳洲央行與聯準會的策略分歧，預計還會讓澳元進一步承壓。

Kong 指出，預計澳洲央行 將放慢升息腳步，可能不久後就暫停緊縮周期，因此維持澳元兌美元在 2023 年上半年，走低至 0.60-0.65 區間的預測。