美元強升讓亞幣持續軟腳 印度盧比觸及史上新低

全球金融市場動盪打擊亞洲新興經濟體，亞幣周三 (28 日) 普遍下挫，因聯準會採行激進升息以對抗通膨，增加了全球衰退風險，並促使美元走強。

其中，印度盧比周三跌至歷史新低，在印度央行似乎進場之後，才阻擋了進一步下跌。美元指數漲至近 20 年高點，泰銖再創 16 年低點，泰銖下跌之際，泰國央行宣布升息 25 基點，以對抗通膨。

截至格林威治時間 0511，盧比兌美元下跌 0.37%，至 1 美元兌 81.88 盧比，周三盤中觸及 81.9350，創史上新低。

美元兌印度盧比

交易員表示，為避免盧比跌破 82 關卡，印度央行似乎在 81.9 左右出手干預。

一家外國銀行的交易員表示，由於市場上有大量美元買盤，印度央行只能暫時解決困境，由於央行在本月底的政策決議，不太可能在幾天內支持該貨幣，盧比預計在 10 月中旬跌至 82.50。

美元指數周三上漲約 0.5%，報 114.70，創近 20 年高點。

泰銖今年已經下挫約 12%，央行周三升息 25 基點，符合市場預期，但泰銖續跌 0.8%，報 38.29 兌 1 美元，徘徊在 2006 年 7 月以來最低。

其他地方，新加坡元和馬來西亞令吉，兌美元分別下跌 0.5% 和 0.2%，而韓元下跌 1.2% 至 13 年多以來的最低點。

菲律賓比索是東南亞貨幣中周三唯一的亮點，因為兌美元勉強上漲 0.1%。但是，菲國的股票指數未獲提振，仍在平盤附近停滯不前。