宏達電10月營收雙減 前10月34.99億元續探同期低

宏達電 (2498-TW) 今 (4) 日公布 10 月營收，儘管首款支援元宇宙的手機進軍日本，但受到終端消費力道下滑，營收貢獻有限，加上 VR 未有新品挹注，單月營收雙減，降至 3.06 億元、累計前 10 月營收 34.99 億元，續寫同期新低。

宏達電 10 月營收 3.06 億元，月減 34.04%、年減 12.57%；累計前 10 月營收 34.99 億元，年減 16.98%。

回顧營運，宏達電表示，與阿聯酋集團展開合作，透過旗下元宇宙平台 VIVERSE 提供「e & 元宇宙及解決方案」，此外，旗下 VIVE Arts 與數位原生作品展示平台 SCREEN.ART 聯合發起《世界：化身》展覽。

宏達電指出，VIVERSE 近期與各領域創作者合作策展，參觀者能依個人喜好、客製化虛擬分身，透過手機、電腦、平板或 VR 裝置進行觀展，預計本月會再推出新造型、動作以及自拍等進階功能，提升元宇宙空間的自由度與體驗。

宏達電第三季稅後虧損 9.8 億元，虧損較上季與去年同期擴大，每股虧損 1.19 元，續探同期新低；累計前三季虧損 24.86 億元，較去年同期小幅收斂，每股虧 3.01 元。