〈富采法說〉MiniLED下游庫存水位維持高檔 估Q4季減低雙位數

LED 大廠富采 (3714-TW) 今 (4) 日召開法說會，公司指出，第四季將進入傳統淡季，加上 MiniLED 下游庫存高檔、背光終端需求持續疲軟，預計營收將較第三季低雙位數衰退 (約 11-13%)，法人認為，富采第四季恐持續面臨虧損。

晶電董事長范進雍表示，第三季 MiniLED 稼動率持續下滑，主因下游庫存水位仍處高檔，預計 MiniLED 下游庫存去化時程將持續至明年第一季，屆時稼動率才可望回升。

范進雍指出，市場期待 MiniLED 第四季有新品拉貨與傳統旺季動能，但在客戶庫存水位仍高的情況下，預計第四季出貨仍較第三季衰退，明年第一季則要看蘋果新品銷售狀況而定。

背光模組方面，隆達董事長蘇峯正表示，電視背光目前通路庫存較為正常，不過第四季市況持續低檔，明年將可回到過往產業景氣循環；相對 IT 應用背光需求持續放緩、庫存水位仍高，未來下游去化程度是 IT 市況反轉關鍵。

富采第三季營運轉虧引發市場擔憂，范進雍對此表示，2019 年當年虧損，是因高附加價值 (感測、車用、MiniLED、特殊照明) 獲利比重僅占 20%，但今年前三季已達 55%，因此獲利基礎穩健，今年第三季虧損主要來自於景氣而非競爭，預計市況好轉後，獲利將能顯著回升。