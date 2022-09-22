為抑制通膨 印尼、菲律賓均宣布升息 印尼升幅超過預期

印尼央行為遏制通膨和穩定印尼盾，周四 (22 日) 宣布升息 50 基點，幅度超出預期。同日，菲律賓央行也宣布升息 50 基點，符合市場預期。

印尼央行將七天期逆回購利率上調 50 個基點至 4.25%，為 2018 年以來的最大增幅。

印尼央行總裁 Perry Warjiyo 指出，食品和燃料價格上漲對消費者價格構成風險，央行將採取措施，到 2023 年下半年，使 CPI 回到 2%-4% 的目標範圍內。

印尼央行在 8 月實施 2018 年以來首度升息，當時通膨來到 7 年最高水準附近。8 月份通膨率則達到 4.69%，連續第 3 個月高於央行 2-4% 的目標範圍。

印尼央行還將隔夜存款便利和貸款便利利率分別上調至 3.50% 和 5.00%。

菲律賓同樣選擇上調利率，將隔夜逆回購利率上調 50 個基點至 4.25%，符合預期，為今年第 5 次升息。

菲律賓 8 月份通膨率仍遠高於央行 2%-4% 的目標，公共交通票價上漲和食品供應問題等帶來的壓力不斷上升。

菲律賓央行表示，通膨預期上升，將突破今年和明年的目標水準。

菲律賓披索周四創歷史新低，報 58.40，兌美元跌 0.7%，今年以來累計跌幅超過 12%，在東南亞五大經濟體中表現最差。印尼盾兌美元今年以來下跌約 5%，在亞洲貨幣中相對貶勢較小。