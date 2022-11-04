緯創軟體前三季每股賺5.87元寫同期高 Q4營運估持平

緯創軟體 (4953-TW) 第三季財報出爐，受惠資訊委外服務市場成長、營運規模持續放大，第三季純益 1.45 億元，季增 6.4%、年增 17.84%，每股純益 2.17 元，累計前三季純益 3.91 億元、年增 14.3%，每股純益 5.87 元，為歷史同期新高，展望第四季，緯軟認為，受 10 月長假影響，估營收將持平第三季。

緯軟第三季營收達 20.78 億元，季增 6.57%、年增 30.04%，毛利率 21.61%，季增 0.19 個百分點、年減 2.53 個百分點，營益率 7.62%，季減 0.31 個百分點、年增 0.28 個百分點，稅後純益 1.45 億元，季增 6.4%、年增 17.84%，每股純益 2.17 元，為歷史同期次高。

累計緯軟前三季營收 58.57 億元、年增 32.1%，毛利率 21.5%、年減 2.56 個百分點，營益率 7.44%、年減 0.74 個百分點，不過在營收規模放大下，稅後純益達 3.91 億元、年增 14.3%，每股純益 5.87 元，為歷史同期新高。

緯軟表示，短期營運受國際局勢、通膨危機影響全球經濟發展，加上市場仍存在諸多不確定性，預期新需求增長動能將放緩，第四季營收估與第三季持平，明年首季又適逢傳統淡季，目前對營運保守看待。

緯軟進一步表示，中長期仍看好全球數位轉型、新科技應用領域的發展趨勢，將帶動資訊服務需求穩定攀升，將保持審慎樂觀態度，深耕核心客戶並積極開展新客源，以穩健獲利為主軸，力拚營收、獲利保持雙成長。