緯軟下半年拚逐季成長 全年營收、獲利維持雙增目標

緯創軟體 (4953-TW) 今 (5) 日召開法說會，展望未來，緯軟表示，營運將持續聚焦在重點客戶並積極布局關鍵潛力產業，預期下半年營收可望維持逐季成長趨勢，整體下半年將優於上半年，且毛利率保持穩健，全年營收、獲利雙成長目標不變。

隨著 IT 委外需求升溫，緯軟 7 月營收續創單月新高，達 6.77 億元，月增 2.5%、年增 27.9%，累計前 7 月營收 44.55 億元、年增 32.5%。

緯軟表示，預期下半年成長動能仍主要來自大中華區，營運將持續聚焦在互聯網及高科技重點客戶上，也規劃強化布局關鍵潛力產業，拓展新能源產業客戶布局，此外，受惠數位轉型、新科技應用商機，來自台灣半導體及電子產業客戶營收均有雙位數成長，金融業表現也相對穩健。

另一方面，緯軟布局人工智慧技術有成，近期也取得經濟部工業局「人工智慧技術能量登錄」兩項證書，可望進一步強化人工智慧核心技術能力、人工智慧行業應用能力。

營運方面，緯創軟體第二季營收 19.5 億元，季增 6.65%、年增 33.12%，毛利率 21.42%，季減 0.04 個百分點、年減 2.97 個百分點，營益率 7.92%，季增 1.19 個百分點、年減 0.81 個百分點，稅後純益 1.36 億元，季增 23.91%、年增 22.68%，每股純益 2.04 元。

累計緯創軟體今年上半年營收達 37.78 億元、年增 33.3%，毛利率 21.44%，年減 2.57 個百分點，營益率 7.35%，年減 1.31 個百分點，稅後純益 2.45 億元，年增 12.3%，每股純益 3.7 元。