群翊前三季獲利超過去年全年 每股純益9.1元

群翊董事長陳安順。(鉅亨網記者張欽發攝)
群翊董事長陳安順。(鉅亨網記者張欽發攝)

設備廠群翊工業 (6664-TW) 今 (4) 日公布財報，前三季稅後純益 5.01 億元，已超過去年去年，年增 1.22 倍，每股純益 9.1 元，在已公布前三季獲利的設備廠中，每股純益僅次牧德 (3563-TW) 的 10.89 元；群翊 2023 年訂單已接滿，並排到 2024 年。

群翊第三季營收 5.97 億元，創歷史次高，毛利率 42.7%，季增 6.81 個百分點，年增 7.07 個百分點，單季稅後純益 2.11 億元，季增 42.57%，年增 1.76 倍，單季每股純益達 3.84 元。

群翊前三季營收 17.42 億元，毛利率 40.11%，年增 1.47 個百分點，稅後純益 5.01 億元，已超過去年去年獲利，年增 1.22 倍，每股純益 9.1 元。

群翊以 PCB 乾製程設備為主，包括壓膜、熱風、熱板等乾燥與曝光，以及自動化整合等專業製程設備，設備應用產業涵蓋 PCB、BGA、FPC、COF、觸控面板等，公司也針對半導體先進封裝 ABF 載板製程推出 RGV 自動烘烤系統等新設備。

群翊 5 月完成發行 CB 籌資 5 億元，以充足的銀彈支援營運量能提升，群翊 2023 年的訂單已經接滿，並排到 2024 年，預期未來兩年營運可望維持每年至少 10% 成長，並以提升獲利爲努力的重點。

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