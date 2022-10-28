〈美股盤後〉 Meta狂瀉逾24% 那指挫逾1.6% 道瓊收紅近200點

投資人消化好壞參半的大量財報，同時考慮聯準會升息路徑，數據顯示通膨放緩跡象，10 年期美債殖利率跌破 4%，美股週四 (27 日) 再度經歷震盪。

能源股隨著油價走高，開拓重工和波音等工業股氣勢如虹，Meta 狂瀉逾 24% ，科技巨頭一蹶不振，標普收黑 0.61%，在 50 日均線遇到阻力，那指挫跌逾 1.6%，費半下滑 1.5%，僅道瓊收紅近 200 點，重返 3.2 萬點大關。

數據方面，美國商務部發布，美國第三季國內生產毛額 (GDP) 季增年率初值為 2.60%，創 2021 年第四季以來新高，預期為 2.4%，前值為 -0.6%，顯示經濟擺脫上半年萎縮格局。

通膨數據也出現趨緩現象，聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標個人消費支出價格指數第三季僅成長 4.2％，遠低於第二季的 7.3％

截至 10 月 22 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.7 萬人，低於市場預期，較前值 21.4 萬增加 3000 人，就業市場依然穩健。

政經方面，聯準會下週召開例會前，歐洲央行週四決議再次升息 3 碼至 1.5% 到 2.25%，以對抗攀抵歷史新高的通膨，預期之後還會有進一步的升息。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 6.29 億例，死亡數突破 658 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 127 億劑疫苗。

週四 (27 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊有 5 大板塊收紅，工業 (+1.14%) 和金融 (+0.75%) 領漲，通訊服務 (-4.12%) 和資訊科技 (-1.25%) 領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王集體淪陷。Meta (META-US) 暴跌 24.56%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 2.85%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.98%；蘋果 (AAPL-US) 下跌 3.05%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 4.06%。

道瓊成分股漲多跌少。開拓重工 (CAT-US) 暴漲 7.71%；波音 (BA-US) 上漲 4.46%；麥當勞 (MCD-US) 上漲 3.31%；Honeywell (HON-US) 上漲 3.27%；Nike (NKE-US) 下跌 2%。

費半成分股普遍疲弱。Wolfspeed (WOLF-US) 暴跌 18.59%；高通 (QCOM-US) 跌 2.89%；AMD (AMD-US) 下跌 1.89%；NVIDIA (NVDA-US) 上漲 2.17%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 1.82%；德儀 (TXN-US) 下跌 0.70%；美光 (MU-US) 下跌 5.84%。

台股 ADR 多收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.18%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.19%；聯電 ADR (UMC-US) 跌 0.34%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 0.77%。

企業新聞

Meta 公布慘澹的財報後，摩根士丹利、Cowen 和 KeyBanc 週四下調 Meta 股價評級，理由是支出增加。Meta (META-US) 週四暴跌 24.56% 至每股 97.94 美元，創 2016 年以來新低點。去年，臉書 (Meta 前身) 是美國市值最高的五家公司之一，市值超過 1 兆美元，現在，Meta 價值約 2700 億美元，連前 20 名都不到。

Meta 公布慘澹的財報後，其股價一瀉千里 (圖片：AFP)

瑞信 (CS-US) 股價暴跌 20.04% 至每股 3.83 美元。瑞信第三季淨虧損 40.34 億瑞士法郎，約合 40.9 億美元，遠大於分析師預期的虧損 5.6793 億瑞士法郎，也遠低於去年同期的獲利 4.34 億瑞士法郎。

麥當勞 (MCD-US) 攀升 3.31% 至每股 265.11 美元。麥當勞週四表示，其美國餐廳的客流量正在上升，有助這家速食巨頭上季每股純益為 2.68 美元，營收達 58.7 億美元，皆超越分析師的預期。

推特 (TWTR-US) 上漲 0.66% 至每股 53.70 美元，略低馬斯克每股 54.20 美元的收購價。馬斯克將於美東時間週五完成 440 億美元推特收購，紐交所公告，推特將於週五停牌，因馬斯克接近完成收購事宜。

經濟數據

美國 9 月耐久財訂單月增率初值報 0.4%，預期 0.6%，前值 0.2%

美國第三季實質 GDP 季增年率初值報 2.6%，預期 2.4%，前值 - 0.6%

美國第三季消費者支出季增年率初值報 1.4%，前值 2%

美國第三季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率初值報 4.5%，預期 4.5%，前值 4.7%

美國上週初領失業金人數報 21.7 萬人，預期 22 萬人，前值 21.4 萬人

美國上週續領失業金人數報 143.8 萬人，預期 138.8 萬人，前值 138.3 萬人

華爾街分析

SoFi 投資策略主管 Liz Young 表示：「投資人在財報季中感受到的痛苦是不可避免的，也是在當前週期中前進所必需的。首先是市場下跌，然後是獲利走軟，然後是經濟下滑，在真正完成此週期前，這只是待完成清單的又一次檢查。」

隨著近期數據凸顯聯準會大幅升息對經濟的影響，投資人預測聯準會將在 11 月會議後放緩升息步伐。

City Index 高級金融市場分析師 Fiona Cincotta 認為，股市和匯市對 GDP 數據的消化方式不同，因為很難判斷聯準會下一步計劃做什麼。

MAPsignals 投資策略師 Alec Young 指出：「由於聯準會更加依賴數據，從他們迄今實施的所有升息來看，已有很多緊縮貨幣政策的效果正在發酵。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主