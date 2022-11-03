〈財報〉電動卡車製造商Nikola上季交車63輛 營收超越預期

電動重型卡車製造商 Nikola (NKLA-US) 表示，第 3 季生產了 75 輛卡車，並在當季結束前向經銷商交車 63 輛，產生的營收足以超出華爾街的預期。

Nikola 周四 (3 日) 發布第 3 季財報。以下是與 Refinitiv 共識估計相比的關鍵數字：

●調整後每股虧損 28 美分，低於預期的虧損 39 美分

●營收 2420 萬美元，高於預期的 2210 萬美元

Nikola 股價周四早盤上漲約 2%。

Nikola 之前曾告訴投資人，它計畫在 2022 年底之前生產 300 至 500 輛卡車。

CEO 洛舍勒 (Michael Lohscheller) 表示，在計劃明年推出其燃料電池驅動卡車之前，在建設加氫網絡方面已取得「重大進展」。該公司上月表示，它正在努力每天獲得多達 300 公噸的氫氣，目標是到 2026 年建成並經營 60 個加氫站。

Nikola 表示，可望在 2022 年底之前完成 17 輛「測試版」或預產燃料電池卡車。該公司在第 3 季建造了 6 輛；這些卡車將用於沃爾瑪 (WMT-US) 和其他卡車車隊經運者的試點測試。

Nikola 表示，截至本季底，其手頭現金約為 4.04 億美元，低於截至 6 月 30 日的 5.87 億美元。該公司表示，其中包括經由「市場上」股票籌集的 1.005 億美元。

Nikola 在 8 月提交一份聲明，允許其透過不時出售新股籌集總計 4 億美元的資金。

Nikola 於 10 月完成對其電池組供應商之一 Romeo Power 的收購。Nikola 表示，導入 Romeo 的業務可以在未來 4 年內為其節省高達 3.5 億美元的成本。這家卡車製造商為 Romeo 支付了 1.44 億美元的股票，沒有現金。