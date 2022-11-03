中美晶Q3 EPS 5.28元創高 前三季大賺逾一股本

中美晶 (5483-TW) 今 (3) 日公布第三季財報，受惠子公司環球晶 (6488-TW) 獲利顯著成長，加上本業獲利亮眼，稅後純益達 30.9 億元，季增與年增近 7 成，每股稅後純益 5.28 元，創下單季新高，累計前三季達 10.54 元，大賺超過一個股本。

中美晶第三季營收 216.3 億元，季增 6.7%，年增 23.4%，毛利率 39.5%，季減 1.27 個百分點，年增 2.96 個百分點，營益率 30.8%，季減 2.77 個百分點，年增 3.27 個百分點，稅後純益 30.9 億元，季增 69.68%，年增 69.04%，每股稅後純益 5.28 元。

中美晶前三季營收 606.7 億元，年增 19.5%，毛利率 40%，年增 5.2 個百分點，營益率 32.4%，年增 6.6 個百分點，稅後純益 61.8 億元，年增 14.28%，每股稅後純益 10.54 元。

中美晶表示，今年夏季因連續高溫，使各國太陽能裝置量與發電量屢破紀錄，面對能源危機帶來的電力供給問題，以及緊接而來的冬季發電需求，世界各國皆積極強化再生能源建置，避免能源短缺引發進一步的經濟與民生問題。

中美晶看好，今年在全球加速建置綠電下，太陽能營收可望首度衝破百億元，創下歷史新高。