〈台股盤前要聞〉理事批央行不重視房價、成衣雙雄Q3獲利創高 今日必看財經新聞

關注台股盤前要聞重點，央行公布第三季理監事會議紀錄，部分鷹派理事抨擊，央行不重視房價變動是錯誤的政策；成衣雙雄第三季繳出佳績，獲利均創單季新高，前三季更都賺贏去年整年。以下是今 (4) 日必看重要財經新聞。

央行理監事會記錄 鷹派理事抨擊央行不重視房價變動是錯誤政策

根據中央銀行最新揭露的理監事會議紀錄，部分鷹派理事抨擊，央行只重視房貸成長與集中度等指標，卻不重視房價的變動，認為這是錯誤的政策；另有理事建議，應將住房成本反映在 CPI 上。閱讀全文...

儒鴻、聚陽 Q3 獲利同締新猷 前三季賺贏去年整年

成衣雙雄同步公告第三季財報，在單價提升及匯率挹注下，儒鴻 (1476-TW) 每股純益 7.91 元、前三季賺進兩股本，每股純益 21.86 元；聚陽 (1477-TW) 第三季每股純益 4.59 元、前三季 11.32 元；兩家公司均創單季新高，前三季更都賺贏去年整年。閱讀全文...

長聖異體細胞治療臨床有進展 啟動授權與技轉

長聖 (6712-TW) 採雙軌營運策略，藉由細胞委託製造支撐營運，看準異體細胞治療商機，積極展開異體細胞治療臨床試驗，其中，急性心肌梗塞今年將進入臨床二期、CAR-T 治療實體癌症最快今年底提出一 / 二期臨床申請，目前已與國際業者洽談授權與技轉。閱讀全文...

國巨陳泰銘：利基品營收比重提升至 8 成 車用布局目標也提前達陣

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 昨 (3) 日召開法說，董事長陳泰銘表示，現在看起來標準品庫存調整比預期還要長，標準品為主的公司未來二年會很辛苦，但國巨此次拓展感測器事業後，利基品提升到 8 成，在車用領域的目標也將提前達陣。閱讀全文...

黃天牧：台股非一次震盪療法就可解決 將盤點可用措施

美國再升息三碼，台股昨 (3) 日持續下跌，金管會主委黃天牧表示，金管會的穩定措施並非一次震盪療法就可解決，必須盤點可用措施，全面禁空、限制台股漲跌幅都在考慮範圍。閱讀全文...

宏碁強化業務合作 擬斥 3.63 億元認購宇瞻私募 取得近 9% 持股

品牌大廠宏碁 (2353-TW) 昨 (3) 日董事會決議，將參與認購記憶體模組廠宇瞻 (8271-TW) 現金增資私募普通股，預計斥 3.63 億元，以每股 33 元，取得私募總額約 11000 仟股，預計應募完成後，將持有宇瞻 8.97% 股權，可望強化雙邊業務合作。閱讀全文...

龍潭科學園區第 3 期計畫正式啟動

台積電 (2330-TW)(TSM-US)1 奈米廠傳出有望落腳桃園龍潭科學園區，引起外界關注，行政院長蘇貞昌昨 (3) 日前往視察，並指出園區的土地出租已經飽和，有擴展的必要，因此當場宣布第 3 期擴大計畫正式啟動。閱讀全文...

中美晶 Q3 EPS 5.28 元創高 前三季大賺逾一股本

中美晶 (5483-TW) 昨 (3) 日公布第三季財報，受惠子公司環球晶 (6488-TW) 獲利顯著成長，加上本業獲利亮眼，稅後純益達 30.9 億元，季增與年增近 7 成，每股稅後純益 5.28 元，創下單季新高，累計前三季達 10.54 元，大賺超過一個股本。閱讀全文...

三家銀行驚爆洩露個資淪為詐騙集團大盤商 金管會要查

立委林楚茵昨 (3) 日驚爆，有 2 家民營銀行、1 家公股銀行的信用卡定型化契約，透過模糊文字取得消費者授權洩露個資，疑淪為詐騙集團大盤商，對此，金管會主委黃天牧表示將盡速盤點調查。閱讀全文...