中國不滿美國介入 稱無權干預漢堡港口交易

美國提醒德國不要讓中國取得漢堡其中一處碼頭的控股權後，中國外交部周四（3 日）表示，美國無權干涉中國與德國合作。

中國外交部發言人趙立堅在北京的例行記者會上表示，美國無權干涉中德兩個主權國家的務實合作。趙立堅強調，美國的行徑揭示了其自身的霸權心態和脅迫外交。

根據路透報導，中國遠洋運輸公司（China Cosco Shipping）去年提議收購物流公司 HHLA 在德國最大港漢堡港內 3 個貨櫃碼頭中其一座的 35% 股權，但德國聯合政府對是否放行這項交易一直意見分歧。

德國內閣上周批准中國遠洋運輸公司 24.9% 的股權投資，由於持股比例低於 25%，這項交易無需聯邦政府批准。一名德國經濟部的知情人稱，這是批准該交易的「緊急解決方案」，但會減輕影響。

中國向德國漢堡港取得其中一處碼頭持股引起西方關切。美國國務院高層透露，美國「強烈建議」勿讓中國在德國港口碼頭取得控股利益，最終才調整為較小持股。

一位匿名的美國國務院高層表示：「德方很清楚我們強烈建議，別讓中方持股取得控制權，一如當時你們所見的調整，確實沒讓中方持股過多。」

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）本周將在企業代表團陪同下到訪中國北京，招致一連串批評。蕭茲昨承諾，他此次訪問不會忽視中國的「爭議」。