〈央行理監事會記錄〉兩名理事主張升息1碼 批央行只升半碼無法抑制通膨

中央銀行今 (3) 日公布第 3 季理監事會議紀錄，會中有兩名理事逆風主張應升息 1 碼，理由主要是通膨壓力仍在，物價漲幅高，基於穩定物價建議應升息 1 碼，有理事直言，央行低估通膨，只升半碼對於抑制通膨與消彌預期心理沒有幫助。

中央銀行第 3 季理監事會議，罕見的出現鷹、鴿兩派對立的局面，中央銀行總裁楊金龍也透露，有兩名理事主張應該升息 1 碼，今天甫出爐的理監事會議記錄也揭露兩位理事的想法。

根據央行公布會議紀錄，有位理事贊成存款準備率提升 1 碼，政策利率則以升息 1 碼較為適合，理由是，國內就業市場與經濟成長現況與未來預期均屬穩健，預測下一季台灣景氣衰退的機率低於 50%。

其次，在通膨方面，8 月 CPI 年增率雖降，但核心 CPI 年增率仍高，根據國際研究，若不想讓通膨持續過久，須設法將民眾的通膨預期定錨在一個較低的水準。

該名理事說，由於國內民生必需品價格漲幅仍高，這讓民眾感受深刻，認為央行應積極調升利率，即便升息 1 碼也不算過於激進，且可望降低民眾通膨預期的定錨，讓民眾感受到央行對抗通膨的想法，並提升貨幣政策的可信度。

另位理事則認為，央行過去一年多持續低估通膨，確實該檢討，央在今年 3 月才認為通膨有走高風險因此升息 1 碼，但之後國內通膨逐步攀高，而 6 月卻只升息半碼，搭配存款準備率調升 1 碼。

該名理事表示，央行在政策上的因應又回到過去長期以半碼爬行的速度升息，雖然最近國內通膨看似有緩和跡象，但如果以此認為國內通膨已有下降趨勢，恐怕過於樂觀。

該名理事說，未來全球性能源價格與食物類極可能再上漲，且國內物價上升已深植大部分品項，尤其是食物類，因此研判通膨預期不會那麼快下降。

該名理事指出，部分商品價格受到政策性管制以及 CPI 房租類低估等因素，使得台灣實際的通膨壓力遠高於公布的數據，認為只要將真實的住房成本適當反應在 CPI 或價格管制放寬，台灣的通膨率即大幅上調。

該名理事批評，央行不宜認定我國通膨相對溫和，更不能因為目前通膨看似有緩和跡象, 對於通膨的態度掉以輕心，更何況我利率長期偏低，對於總體經濟與金融部門已造成長期的負面效果。

該名理事表示，這次調升仍以半碼的速度爬行，這對於抑制通膨與消弭民眾通膨預期心理沒有任何幫助；另外，隨著台美利差持續擴大，促使新台幣貶，進一步加深輸入型通膨壓力。

另有理事認為，基於穩定物價建議升息 1 碼，儘管調升存款準備率也能顯示央行緊縮貨幣的態度，但反映在資料上似不明確，加上其效果須經一段期間才能顯現，認為調升存準率無法取代升息，反映央行採取緊縮貨幣政策，以抑制通膨預期的態度。