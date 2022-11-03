群光前三季獲利創高 EPS 7.88元 全年拚賺一股本

群光 (2385-TW) 今 (3) 日公布財報，隨著高單價產品組合提升及台幣貶值匯率挹注，前三季財報三率三升，稅後純益 56.18 億元，年增 25%，每股賺 7.88 元，同創新猷，目標全年賺一股本。

群光第三季營收 306.48 億元，季增 7%、年增 12%；毛利率 18.8%，季增 1.3 個百分點、年增 1.1 個百分點；營益率 10.2%，季增 1.4 個百分點、年增 1.2 個百分點；稅後純益 21.25 億元，季增 19%、年增 33%，每股純益 2.97 元。

群光前三季營收 881.46 億元，年增 13%；毛利率 17.7%，年增 0.2 個百分點；營益率 9.2%，年增 1.3 個百分點；稅後純益 56.18 億元，年增 25%，淨利率 6.4%，年增 0.6 個百分點，每股純益 7.88 元。

群光也公告 10 月營收 93.93 億元，月減 7%、年減 0.8%；累計前 10 月營收達 975.38 億元，年增 12%。

群光 AI 影像產品自第三季進入出貨旺季，占影像營收比重超過 7 成，成為下半年營收成長主力。新產品中，智慧家庭方面包括歐系大廠的 IP cam、美系大廠的門鈴攝影機；智慧監控部分則有出給美系大廠安全鈕 (safety button)，該產品讓使用者隨時即時連線並提供位置資訊給監控服務商。

群光也拓展多元化產品組合，第三季首度切入專攻禮品市場的紙相機領域，另外運動攝影機今年下半年也有新機種，明年營收成長可期。

雖然 NB 市場遭遇逆風，群光納入許多非 PC 應用，擴大產品組合，第三季非 PC 營收占比超越 6 成，業績成長近 4 成。

展望第四季，法人認為，儘管營收會季減，但全年營收將突破新高，再度繳出千億元營收；全年獲利則有機會突破新高，有望賺一股本。

群光目標成為全球 Tier-1 客戶可信賴的夥伴，因此去年申請加入 SBTi 倡議以及 TCFD 倡議，並於今年得到 SBTi 審核認可減碳目標，預計 2030 年 Scope 1 與 Scope 2 降低 56.8% 碳排放、Scope 3 降低 44.2% 碳排放。