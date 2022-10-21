〈致伸技術日〉明年再增2-3個車用新客戶 美國廠落腳墨西哥Q2投產

電聲元件廠致伸 (4915-TW) 今 (21) 日舉行技術展暨 ESG 成果發表會，董事長梁立省透露，因應美系車用客戶需求，赴美設廠地點將落腳墨西哥，預計明年第二季投產；明年將再增加 2-3 個新車用客戶。

致伸今年初釋出赴北美設廠計畫，梁立省指出，目前北美已經有業務、研發等能力，廠房規劃也進入最後階段，考量整體成本，將在墨西哥先租用廠房建置生產線，預計明年第二季投產，投資金額還在評估中。

梁立省說，當初至泰國設廠，也是先租用廠房，營運較穩定成熟後才買地建新廠，此次到墨西哥同樣進入新區域，也是先以租廠為主，並先滿足車用客戶需求。另外捷克廠也規劃明年下半年會導入車用產線。

致伸為美系電動車龍頭廠主要供應商，提供先進駕駛輔助助系統 (ADAS)，除了出貨至上海廠外，也取得柏林廠認證，此外，也打入美國電動車新創公司供應鏈。梁立省提到，今年車用產品出貨給兩家客戶，明年有機會再增加 2-3 個新客戶，涵蓋北美、歐洲市場。

梁立省表示，過去兩年受疫情影響、車用零組件短缺，大型車廠都嚇壞，而車輛產業特性是需要雇用大量人力，因此供應鏈出現斷鏈，已經不是經濟層面問題，還會牽涉政治、社會面等，車用斷鏈敏感性也比消費電子高，一旦要長期耕耘車用產業，在地化生產是必須的。