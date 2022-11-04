全台單一平面最大商辦「STARUP台中國際新創」 引領中台灣商辦新風潮

台中商辦市場近幾年剛需強勁，主因在於台商鮭魚返鄉、二代接班更重視企業門面，企業從過往「廠辦合一」型態轉變為「廠辦分離」，順勢帶動商辦市場行情，然而，位居市中心且全新裝修的辦公空間十分稀缺，每坪租金超越千元大關仍供不應求，不願屈就高屋齡、位置偏遠辦公大樓的企業主急尋合適辦公場域，商辦市場出現真空帶。

由專業建築人率領的定采有限公司，有雄厚資金實力的股東當背景，看準商辦市場缺口，耗時 4 年整合台中市西屯區核心，四川路上桂冠歐洲社區 B1 商場，投資數億元全部翻新裝修，全台單一平面最大、合計 7200 坪的嶄新商辦「STARUP 台中國際新創」已經問世，全系列空間只租不售，甫推出就獲得熱烈迴響，吸引新創產業、滑雪學校、電商等進駐，進駐率已達 5 成，嶄新明亮的辦公空間時尚又有活力，格外吸引女性創業者、企業主的喜愛。

特別的是，「STARUP 台中國際新創」是台中最大的住商活化案，過往沈寂商場改頭換面，談起改造此案的起心動念，定采有限公司董事長黃振業指出，他長期住在西屯區，因此注意到桂冠歐洲商場，地處寸土寸金的區域卻未被妥善使用「實在可惜」，也因想為在地企業提供方便舒適、現代化的辦公環境，於是匯集股東的力量來活化，打造「STARUP 台中國際新創」有如星級酒店式的商辦空間。

「STARUP 台中國際新創」會議廳實景。

黃振業將「STARUP 台中國際新創」定義為擁有Ａ級商辦的奢華裝修，卻以務實價格提供給企業主，而在團隊精心打造下，在此辦公的企業享受如同在矽谷上班的氛圍，是助力企業成長的最佳場域與環境，也因此，「STARUP 台中國際新創」在西屯區核心地段保留了十分難得、高達 3000 多坪的室內停車空間，讓來上班的員工免除找車位之苦，步行兩分鐘就到台灣大道與文心路，步行 7 分鐘就到「市政府」、「文心櫻花」雙捷運站，更甭提台灣大道上高密集的公車站與未來捷運藍線站點，員工想要運用大眾運輸系統上下班也十分便捷，再加上開車 5 分鐘就上國道一號、台 74 線快速道路，企業出差、南來北往洽公都很方便。

「STARUP 台中國際新創」健身中心實景。

「STARUP 台中國際新創」單一平面近 3600 坪，共規劃 43 個辦公空間單位，30-300 坪多種格局可選擇，戶戶挑高 6.5 米，並標配大金 VRV 獨立空調系統、耐磨木地板，讓企業只需一卡皮箱即可隨時進駐辦公，公設空間規劃接待大廳、採光天景廊道、交流休憩大廳、精品咖啡廳、豪華健身中心、國際會議廳、男女獨立盥洗空間、育嬰室、茶水間等，使用的建材相比七期的頂級商辦毫不遜色。

再加上「STARUP 台中國際新創」全區皆採用智慧化管理系統，目前已進駐的公司都深深感受到便利性與辦公的舒適感，而為鼓勵在地新創企業發展，凡是成立五年內、資本額小於 500 萬的公司，租金可以再享九折優惠，並承諾三年內不調整租金，黃振業期待，「STARUP 台中國際新創」能成為更多新創公司的孵化器。

【STARUP 台中國際新創 】基本資訊

商辦位置：台中市西屯區四川路 87 號 B1

規劃坪數：30-300 坪

預約專線：04-23116628

* 歡迎共享辦公業者、咖啡廳業者洽談合作