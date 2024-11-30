〈貴金屬盤後〉川普當選引發拋售潮 黃金創逾一年來最大單月跌幅

鉅亨網編譯許家華 2024-11-30 07:11

‌



受美元下跌和持續的地緣政治緊張局勢提振，黃金價格周五 (29 日) 上漲，但本月仍因川普當選後引發市場拋售而出現去年 9 月以來最大單月跌幅。

現貨黃金上漲 0.5% 至每盎司 2652.71 美元，但在經歷本周初大跌後，周線下降 2% 以上。

12 月交割的黃金期貨價格上漲 0.6%，收每盎司 2681 美元。

‌



黃金價格本月迄今已下跌 3%，為 2023 年 9 月以來最大單月跌幅，係因本月初川普當選後的興奮情緒提振美元，並阻礙了黃金漲勢，引發大選後的拋售。

美元指數跌至兩周多來的最低點，但由於川普勝選後，市場預期政府將有巨額財政支出、關稅變高且邊境管控更嚴格等，令美元 11 月仍可望上漲 2%。

Kitco Metals 資深市場分析師 Jim Wyckoff 表示，目前還不確定川普承諾的關稅將如何發揮作用。然而，「事情的不確定性，經濟成長可能因加徵關稅而放緩，這一點在避險基礎上可能有利於黃金市場。」

盛寶銀行大宗商品策略主管 Ole Hansen 表示，「全球持續的不確定性仍推動黃金作為避險資產的需求。」

以色列軍方周四報告，稱黎巴嫩南部有嫌疑人違反了與真主黨的停火協議，而俄羅斯本月對烏克蘭能源基礎設施發動了第二次重大襲擊。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 0.9%，至每盎司 30.54 美元。

現貨鉑金上漲 1.7%，至每盎司 946.83 美元。

現貨鈀金上漲 0.7%，至每盎司 981.63 美元。