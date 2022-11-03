〈台幣〉鷹聲再起亞幣大跳水 終止連2升收32.245元

〈台幣〉鷹聲再起亞幣大跳水 終止連2升收32.245元。(圖：AFP)
〈台幣〉鷹聲再起亞幣大跳水 終止連2升收32.245元。(圖：AFP)

美國聯準會 (Fed) 一如預期升息 3 碼，主席鮑爾更預告升息循環頂點可能高於先前預測，美元聞訊轉強，亞幣全面跳水，台北股匯今 (3) 日雙雙走弱，新台幣兌美元匯率一度重貶逾 1 角，回測 32.3 關卡，終場貶幅收斂，以 32.245 元作收，貶值 7.5 分，終止連 2 升的走勢，台北外匯市場成交金額 6.54 億美元。

新台幣兌美元匯率今天以 32.24 元開出後，在美元買盤湧現下，匯價盤中最低來到 32.295 元，貶值 1.25 角，直逼 32.3 元關卡，隨後股市跌幅收斂，新台幣貶值力道也緩步縮小，終場收在 32.245 元，貶 7.5 分，台北外匯市場成交金額 6.54 億美元。

美股周三全面收黑，台股今日開盤一度重挫近 200 點，權王台積電領跌，金融、傳產也表現疲弱，加權指數終場下跌 113 點，收在 12986 點，失守月線、險守五日線。外資今天提款台股 126.33 億元，為連續三個交易日賣超。

Fed 一如預期宣布調升 3 碼，將基準利率走廊升至 3.75% 至 4% 區間，為 2008 年以來最高水平，鮑爾表示，在考慮或談論暫停升息還為時過早，並警告，聯準會最終可能會將利率提高到高於聯準會 9 月份預期的水平。

美元重拾漲勢，亞幣今天應聲跳水，韓元重貶 0.89%，人民幣貶值 0.4%，日元貶值 0.27%，新加坡幣貶值 0.2%，新台幣也貶 0.23%。

 

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