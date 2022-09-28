蘋果拉高AR/VR顯示規格 要求三星、LGD提高矽基OLED像素密度

據外媒報導，蘋果 (AAPL-US) 已要求 LG Disaplay (LGD) 和三星顯示提高矽基 OLED (OLEDoS) 像素密度至 3500 PPI， 以加強未來 AR/VR 產品顯示規格、強化用戶沉浸體驗。

消息指出， OLEDoS 市場龍頭索尼 (Sony) 是蘋果第一代 AR/VR 設備 OLEDoS 供應商，除了索尼外，蘋果也找上三星、LGD 開發 OLEDoS，以增加更多供應來源，未來將加入後續新品的供應鏈。

研調機構 DSCC 預估，蘋果明年將推出的 AR/VR 設備採用的 OLEDoS 像素密度將超過 3000 PPI，Meta 將推出的新品與 PICO 新品皆為 1200PPI，而索尼的 PS VR 2 則為 850PPI，預計蘋果新品將成為業內最強規格。

AR/VR 產品技術優勢也使得蘋果對供應商要求更高，目前三星顯示與 LGD 正積極搶進，消息指出，三星認為索尼主導的 OLEDoS 進入門檻低、良率也不佳，三星目標 OLEDoS 未來將先出貨自家三星電子，未來再往蘋果等海外客戶拓展，提高出貨規模。

市場預期，蘋果 AR/VR 新品將搭載 3000PPI OLEDoS、16GB DRAM，兩個 M1 晶片與 13 個鏡頭，設備重量估計 150-200g，價格預計落在 2500-3000 美元區間。