Q2全球筆電出貨探疫情來低點 全年下修至1.95億台

全球消費性電子需求疲軟，第二季又碰上中國封控，市調機構集邦 (TrendForce) 今 (31) 日表示，第二季全球筆電出貨量達約 4574 萬台，季減 17.7%、年減 24.5%，創下疫情爆發後的單季低點，由於下半年需求仍不明朗，估全年筆電出貨量將下修至 1.95 億台。

集邦分析，今年除疫情紅利退場、Chromebook 教育動能不再外，消費需求也因歐美高通膨、地緣政治議題衝擊大幅衰減，加上中國華東地區封控，打擊筆電供應鏈穩定、中國消費市場，上半年全球筆電出貨量衰退 14.7%，達約 1 億台。

展望第三季，集邦指出，各國企業面臨總體經濟帶來的惡性循環，不只營收下滑．各國央行升息動作也使企業成本提升，不光消費市場，商用動能也開始出現鬆動，直言砍單效應已由下游通路蔓延至代工廠，衝擊筆電市場需求。

隨著商用、消費、教育三大類別市況走疲下，集邦說，下半年傳統旺季恐將不再，依目前情況推估，下半年全球筆電出貨將僅達 9370 萬台，相較上半年下滑 7.5%，並年減 26.4%。

總體來說，集邦認為，今年筆電產業已進入顯著修正，除大環境影響終端需求外，之前因物流受阻、長短料、客戶展望樂觀而重複下單等問題，均造成供應鏈庫存惡化，預期品牌廠下半年仍將以去化庫存為首要目標，對代工廠拉貨動能持續壓抑，現階段也不排除全年出貨還有下修可能。