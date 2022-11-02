朋程Q3獲利衝7年新高 前三季EPS 4.96元

朋程Q3獲利衝7年新高 前三季EPS 4.96元。(圖:AFP)
朋程Q3獲利衝7年新高 前三季EPS 4.96元。(圖:AFP)

車用二極體業者朋程 (8255-TW) 今 (2) 日公告第三季財報，隨著中國封控影響淡化，營收規模回升，拉抬稅後純益達 1.75 億元，創 2015 年第三季來新高，季增 37.8%，年增 27.96%，也是現今產業中少數維持正成長且創高的業者，每股稅後純益 1.92 元，前三季達 4.96 元，賺近半個股本。

朋程第三季營收 11.03 億元，季增 15.26%，年增 20.94%，毛利率 29.15%，季增 1.78 個百分點，年增 0.57 個百分點，營益率 8.68%，季增 1.47 個百分點，年減 0.36 個百分點，稅後純益 1.75 億元，季增 37.8%，年增 27.96%，每股稅後純益 1.92 元。

朋程前三季營收 30.52 億元，年增 5.59%，毛利率 27.65%，年減 2.77 個百分點，營益率 7.93%，年減 4.5 個百分點，稅後純益 4.52 億元，年增 12.18%，每股稅後純益 4.96 元。

朋程看好，下半年隨著中國封控影響淡化，供應鏈生產及物流問題獲得緩解，營運可望回升，並優於上半年表現，除高效二極體出貨持續成長外，48V MOSFET Module 也將陸續供貨，挹注今年營運。

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