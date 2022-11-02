每月拿到配息爽歪歪 小心陷入存股陷阱

剛出社會幾年的 Allen，工作幾年下來發覺薪水成長幅度有限，看到周遭的同事朋友都有在投資，因此也跟隨大家踏上了投資之路。一開始錢不多，就用零股慢慢存金融股，但一年配一次股息，好像對收入增加的感受很弱，Allen 更想要每月都有領到零用錢的感覺，因此轉戰 ETF。看到網路上有人分享「自組 ETF」，可以讓自己每個月都可以領錢。不過嘗試一年後，發覺在今年股債雙殺的情況下，手中持有的 ETF 淨值都降低了…… 配到的息完全彌補不上價差的虧損，就好像是個安慰獎。Allen 不禁思考「難道這樣的作法錯了嗎？存股究竟怎麼存才好？」

存股領息成為小資族投資首選方式

近年投信公司推出許多高殖利率 ETF，吸引很多民眾投入資金。當有錢進到戶頭，就好像賺了錢一樣，不用花時間去研究操作，有錢時再投入。這種方式也吸引了不少想規畫退休的人，希望透過存股，可以創造完全等於目前月薪或支出的被動收入。

領股息就能安心退休嗎？

衛福部公告 110 年台灣最低生活費是 13,288 元，其中金額最高的是台北的 17,668 元。知名理財 Youtuber 懶錢包曾在影片中計算，要達到最低生活費的標準，以殖利率 4%-5% 做計算，股本至少要 500 到 600 萬，從此看出要存股，自己的資本就來得相當重要。也就是存股最終的重點是要有夠多的資本才會有感覺，假設這檔股票 100 元，配了 10 元的現金股利給你，當天開盤剩下 90 元，如果沒填息，就等於是左手換右手，還得併入所得稅計算，對投資獲利的幫助性並不大。

世界上最成功的投資者股神巴菲特旗下的投資公司波克夏，維持了五十幾年未發放股利。因為配發股利會給經營者產生壓力，許多時候財報上的稅後淨利大幅衰退、甚至出現赤字，公司卻為了想要維持股價，必須持續配發股利，反而讓財務壓力更加重，到頭來對於投資者來說就不是值得投資的公司。

因此，比起現在就存股，不如把時間軸延後，先以主動投資為主，等到存到一筆可觀的金額再投入。而市場會有風險，正確建立自己的投資邏輯就顯得格外重要。可以多花點心力，或是透過專業機構協助，也是一個不錯的選擇。

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